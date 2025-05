Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për fitoren e thellë të PS në zgjedhjet e 11 majit.

I pyetur se si e shpjegon “fenomenin Sara Mila”, një vajzë e re mori mbi 20 mijë vota në Elbasan duke u renditur e para, Klosi tha se kjo ka të bëjë me fushatat individuale dhe me mungesën e prezencës së kundërshtarit në terren.

Pjesë nga biseda:

Ylli Rakipi: Opozita ngre akuza se zgjedhjet janë diktuar nga krimi. Si rastin më flagrant ata përmendin Sara Milan, një kandidate që ka marrë mbi 20 mijë vota në Elbasan dhe thonë se e ka ndihmuar Suel Çela. Si e shpjegoni ju Sara Milan si fenomen?

Blendi Klosi: Gara ishte e tillë, lista e hapur dhe e mbyllur. Në listën e mbyllur ishin të mbrojturit dhe në pjesën e hapur, kandidatë që bënin fushatën e tyre në mënyrë të pavarur. Secili kandidat kishte terrenin e tij. Ky debat është bërë edhe para katër vitesh. Në qarqe të caktuara, vota shkon në një drejtim. Ata që morën shumë vota në 2021 mbase nuk janë më sot me aq vota. Një moment i caktuar ka qenë në Elbasan, kandidatja pati mbështetjen e vet, krahun e vet, nuk besoj se ka ndonjë ndryshim të madh vota e PS nga 2021 me 2025 në Elbasan. Në Dibër pati pak më shumë. Por në Elbasan vota është po ajo. Se si ndahet në 7-8 kandidatët që garonin… Ne në Elbasan morëm 10-4 rezultat sepse kishte ndryshim në garë, ishte garë ku PD nuk ekzistonte në terren. Nuk kishte njeri që mendonte se opozita do të pranonte humbjen dhe do të reformohet. Ndodhi ajo që ka ndodhur gjithmonë me Berishën. Fjalitë e Berishës diheshin, nuk u surprizua njeri. Kjo është situate në terren. Lobingje të caktuara krijojnë element të caktuar.

Andi Tela: Si ka mundësi kjo Sara Mila, personazh i panjohur, në çdo 4 vota të PS, njërën e merr kjo. Edhe Gonxhe ka marrë 24 mijë vota, por në çdo 10 vota të PS merr 1. Ose në Dibër, në çdo dy vota të PS, një e merr i pari i listës, ka marrë 12 mijë vota.

Blendi Klosi: Ai ka marrë 15 mijë për atë punë. Terreni është i atillë, lobingjet janë të tilla, fryma ndryshon nga qarku në qark. Lobingjet e njerëzve, struktura, mënyra si ndahet vota është brenda partisë, forcës së individit, hapësirat. Në Elbasan dhe kudo vota e 2021 është e barabartë me të 2025.

Andi Tela: Si ka mundësi personazh tërësisht i panjohur?

Blendi Klosi: Ajo garë ka qenë. Para 4 vitesh kishte njerëz të tjerë në garë. Ka patur frymë tjetër, formulë krejt tjetër. PS merr votat dhe pastaj si ndahet, element të caktuar krijojnë lobingje të caktuar. Ata që morën vota në 2021, ka që nuk janë sot në Parlament.

Andi Tela: Nuk e pranon logjika që një njeri i panjohur të marrë më shumë vota se gjithë të tjerët. Ç’ka bërë ajo më shumë se të tjerët? Kush ka lobuar?

Blendi Klosi: Ka patur strukturat e partisë. PD ka marrë 200 mijë vota më pak, prandaj kanë humbur.