Nga Adriatik Doçi
Gjykata Kushtetuese doli me një qëndrim (pa vendim unifikues) sa i takon padisë së kryeministrit Edi Rama për rrëzimin e vendimit të GJKKO, e cila me kërkesë të SPAK pezulloi nga detyra zv/kryeministren Belinda Balluku, duke shmangur autorizimin nga Kuvendi.
Anëtarët e Kushtetueses u ndanë në dy kampe, katër me katër. Njëri kamp (Marjana Semini, Gent Ibrahimi, Sonila Bejtja dhe Fjona Papajorgji) mendon se GJKKO nuk kishte në kompetencë dhe rrjedhimisht nuk kishte të drejtë për të pezulluar zonjën Balluku, pasi një vendim i tillë atakon imunitetin e saj si ligjvënëse/ministre, dhe imuniteti është në tagrin e Kuvendit.
Kampi tjetër (Marsida Xhaferllari, Ilir Toska, Sandër Beci dhe Asim Vokshi) arsyeton se GJKKO ishte brenda kompetencave për pezullimin e zv/kryeministres, se ky pezullim nuk mbrohej me imunitet, se imuniteti është kufizuar në 2012 dhe se vendimi i pezullimit duhej lënë në fuqi.
Trupa gjykuese nuk arriti shumicën e nevojshme për një vendimmarrje unifikuese mbi thelbin e çështjes. Pamundësia e vendimarrjes rrëzoi automatikisht kërkesën e kryeministrit për rrëzimin e vendimit të GJKKO për pezullimin e zonjës Balluku. Është një fitore me procedurë e SPAK-GJKKO ndaj Ramës dhe Ballukut për shkak se Gjykata Kushtetuese po fuksionon me 8 nga 9 anëtarë që duhet të kishte.
Në kushtet kur Gjykata Kushtetuese është në pamundësi për të vendosur se në cilin krah anon e drejta, qeveria duhet t’i drejtohet Komisionin e Venecias për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës së krijuar me GJKKO.
Mosmarrëveshja e kompetencës së GJKKO në raport me imunitetin nuk mund të shihet edhe aq e ndarë nga kërkesa e SPAK drejtuar Kuvendit për t’i hequr imunitetin zonjës Balluku, me qëllim për të marrë një masë ekstreme sigurie ndaj saj. Ndryshe nga GJKKO, Kuvendi nuk duhet të shndërrohet në noter i SPAK-ut duke pranuar kërkesën për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku.
Nuk ka kuptim që Kuvendi të presë të shprehet Komisioni i Venecias për mosmarrëveshjen e kompetencës së GJKKO, pasi koha është e pamjaftueshme, por Kuvendi mund të shqyrtojë brenda tre muajve kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit, duke analizuar nëse kërkesa është e bazuar apo reflekton zellin për statistika me fate njerëzore.
Në Perëndim gjykata është mbi të gjithë në tokë. Prokuroria, avokati etj., janë palë. Madje, duke qenë palë para gjyjatës së pavarur, prokuroria është në varësi të qeverisë, si në SHBA, për shembull. Në vendin tonë prokuroria dhe gjykata janë bërë palë kundër qeverisë. Madje GJKKO është kthyer në zgjatim e SPAK-ut. Janë ndërthurur brenda një godine. Funksionojnë si një trupë e unifikuar. Kjo është më e rrezikshme se sa drejtësia që rrëzoi Vetingu.
