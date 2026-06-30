Nga Ylli Pata
Skena e sotme para Parlamentit ngjante me episode të njohura të lëvizjeve të PD-së për të bllokuar deputetët apo përfaqësuesit e mazhorancës nëpërmjet forcës, dhunës apo provokimeve. Një manovër që ndryshon totalisht nga 30 ditë protestë paqësore nga Sheshi Skënderbej” në Bulevardin Dëshmorët e Kombit”.
Duket qartë se jemi në fazën radikale, e cila shikohet qartë edhe nëgjuhën e dhënë hapur nga agjitpropët e televizionët të Sali Berishës, të cilët përmendin frazën e një gruaje të nervozuar në Elbasan, që ka thënë se duhet t’i japin një snajper për të vrarë Edi Ramës.
Në një vend të NATO-s, apo BE-së, gazetari që ka thënë këtë frazë në rrjetet sociale, i cili ka qenë zëdhënës zyrtar i partisë së dytë më të rëndësishëm i opozitës, së paku nuk do ishte lënë në komunikimin publik, por sipas gjasave do të ishte thirrur për të kërkuar sqarim në agjencitë ligjzbatuese.
Kjo fazë e dhunës direkte pritej që të vinte, pasi ka dështuar e injoruar rruga e dhunës verbale, bullizmit sharjes e provokomit ndaj të gjithë atyre që nuk e përkrahte protestën e ‘bukur’ që shan me rob shpie.
Protesta e ka dhënë, demonstruar mesazhin e vet, e njerëzit e kanë kuptuar madje shumë mirë. Sot ne jemi në një fazë ku askush nuk është i panjohur me atë që ka parë e dëgjuar. Ndërkohë protestuesit, edhe pse kanë gjenë pak provokativë, nuk kanë arritur objektivin. Nuk bëhet fjalë për atë politik të largimit të Edi Ramës, ngaqë mund të thuhet se edhe e prisnin. Ajo q ënuk e prisnin është kundështimi i hapur i opinionit publik shqiptar, i revolucionit të flamingove.
Këtë revolucion e kanë përkrahur qarqet më radikale të së majtës botërore e europiane, fanatikët islamikë të Azisë dhe Afrikës, qarqet ultranacionaliste të fqinjëve, por jo shqiptarët.
Ndaj i janë kthyer gjuhës radikale. E cila sot me vezët ka pasur pjesën më simbolike të dhunës, që sipas gjasave do të vazhdojë, siç ndodhi në Universitetin Politeknik, që ishte një provokacion për të marrë vëmendje.
Protesta tashmë nuk është gjë tjetër veçse një mizanskenë për të sjellë reagim, ajo nuk ka një skenar, por kërkon një skenar, të cilin nuk e ka shkuar asnjëri nga organizatorët, por e kanë menduar apo planifikuar si Plan B mjeshtrat që e kanë financuar këtë protestë. Që duan ta kthejnë në një tragjendi!
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