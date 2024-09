Shitjet e automjeteve elektrike në korrik 2024 arritën në 853,000 globalisht, duke u rritur me vetëm 6% nga viti në vit, një performancë e dobët që nxjerr në pah kërkesën më të dobët se sa pritej për modele me bateri dhe ngre dyshime për aftësinë e sektorit për të mbajtur vrullin e tij të rritjes.

Ajo që është edhe më shqetësuese është performanca e dobët e prodhuesve evropianë të makinave, me disa marka kryesore si Stellantis, Volkswagen dhe Mercedes-Benz që shohin humbje të konsiderueshme në pjesën e tregut, sipas raportit të fundit të Bankës së Amerikës EV Tracker. Në të kundërt, shitjet e automjeteve elektrike hibride plug-in u rritën me 58% nga viti në vit, të nxitura kryesisht nga kërkesa e fortë e Kinës.

Ky ndryshim drejt hibridëve plug-in mund të pasqyrojë shqetësimet e konsumatorëve për kufizimet e diapazonit të automjeteve plotësisht elektrike dhe koston totale më të lartë të pronësisë që lidhet me modelet elektrike me bateri, veçanërisht në Europë. Prodhuesit europianë të makinave po përpiqen të mbajnë ritmin me konkurrencën, veçanërisht në segmentin e automjeteve elektrike me bateri, siç treguan të dhënat e Bankës së Amerikës.