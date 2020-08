Nga Endri Kajsiu

Diaspora shqiptare është padiskutim faktori që mund t’i ofrojë shumë zhvillimit të vendit. Këtë pretendon të bëjë, ose të paktën këshu e shet veten, Florian Hackaj, që sapo ka themeluar lëvizjen “Diaspora për Shqipërinë e Lirë”. Siç thotë ai vetë, ka ardhur koha që gjenerata e re shqiptare, e mirëinformuar jashtë vendit, të japë kontributin e saj për fatet e vendit. Por përkundër misionit që Floriani i ka shpallur vetes, që duhet të ishte me të vërtetë një preokupim qytetar për zhvillimet aktuale te vendit, me sa duket hallet dhe interesat e këtij djali të ri qënkan krejt të ndryshme.

Nëse lexon deklaratat e tij në emër të lëvizjes për diasporën, Floriani ka një shqetësim gati gati personal, ose fiksim individual: të mallkojë, të përbaltë e de nigrojë me çdo formë të mundshme emrin e Kryeministrit të vendit. Duket sikur interesi i tij është të futet në politikë, përderisa artikulohet si një militant i SHQUP-it dhe kjo është në të drejtën e tij individuale, por duke përdorur emrin e një komuniteti të tërë shqiptarësh, kjo bëhet sa vulgare, aq edhe hipokrite dhe e pështirë. Me doemos edhe e pabesueshme!

Rasti më qesharak i këtij mërgimtari, që pretendon se është i ndjeshëm ndaj çështjeve politike e sociale të Shqipërisë, por që ndjeshmëri të vetme reflekton vetëm ndaj Edi Ramës si individ, është kjo deklaratë e fundit, ku sërish në emër të diasporës, shqetësohet pse Edi Rama ( në cilësinë e kryetarit të OSBE) do të negociojë për krizën në Bjellorusi. Nëse Hackaj mbetet një shqiptar që kërkon të përfaqësojë diasporën, gjëja e parë që nuk duhet të bëjë është të sh ajë kryeministrin e vendit të tij cilido qoftë ai, edhe nëse personalisht e urr en patologjikisht atë. Një shqiptar i diasporës që me emrin e kësaj të fundit i shkruan OSBE-së pse kryeministri i vendit të tij, po merr përgjegjësinë për të negociuar është sa për të qeshur, aq edhe për të qarë. Diaspora shqiptare është një vlerë shumë më e madhe uniteti se sa interesat apo aspiratat e një njeriu të vetëm si Hackaj që mendon se mund të bëjë politikë me emrin e saj.

Edhe nëse Edi Rama do të ishte politikani më i korr uptuar i Europës, ashtu siç Hackaj e cilëson rëndom në statuset e tij të facebookut, në kushtet kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe institucionet e larta të Bashkimit Europian kërkojnë që Edi Rama, kryetar i OSBE, të negociojë krizën në Bjellorusi, cili është shqetesimi që e shtyn Hackajn të bëjë deklarata kaq qesharake dhe militanteske? Hackaj, nipi i ish deputetit dhe ministrit të shëndetësisë së Partisë Demokratike, Halim Kosova duket se i ka të qarta qëllimet, të hyjë në politikë duke shfrytëzuar emrin e diasporës!

Për më tepër, Flori duket se kërkon të mbajë gjallë të njejtën frymë urrejtjeje ndaj individit Edi Rama, të trashëguar nga i ati i tij, ithtar publik i Partisë Demokratike, i cili përveç sportit të alpinizmit, gjente kohë edhe për të mallkuar Ramën në faqet e Rilindjes Demokratike. Edhe kjo zgjedhje është në të drejtën e Florianit, por që të kamuflojë qoftë shijet, qoftë interesat personale, me petkun e interesave të diasporës, kjo është sa ab uzive, edhe e tu rpshme!

Lexo.al