Dorjan Teliti, një nga figurat e Partisë Demokratike, gjatë një interviste në emisionin “Real Story”, komentoi garën e ardhshme për Bashkinë e Tiranës, duke theksuar se e vetmja rrugë për përballjen me mazhorancën është bashkimi i forcave opozitare.
“Loja politike në Tiranë është e hapur. Ne do të hyjmë në një betejë – pse jo për ta fituar. Duhet një kandidat që ka besimin e të gjitha forcave opozitare, nga ai që ka pesë vota deri tek ne që kemi 500 apo 600 mijë vota,” u shpreh Teliti.
Ai theksoi se bashkimi i faktorit opozitar është detyra kryesore e momentit. Teliti shtoi se Partia Demokratike ka potencialisht dhjetëra emra të denjë për kandidaturë. Sipas tij, çdo person që ka mbajtur poste të rëndësishme në bashkinë e Tiranës apo në politikë duhet të jetë i gatshëm të marrë përsipër këtë sfidë.
Më tej, Teliti tha se në politikë duhet produkti, pavarësisht rezervave që dalin për emra të caktuar.
“Më duhet produkti politik, një kandidat që përzgjidhet në bazë të sondazheve dhe pëlqyeshmërisë në publik. Duhet të jetë më i miri i mundshëm me mundësitë që kemi,” përfundoi Teliti.
