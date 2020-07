Nga Alfred Peza

Opozita e rrugës është e pabesueshme në lojën e saj për të marrë peng ndryshimet që Parlamenti do të votojë më 30 Korrik, sepse i ka djegur paradhënie të gjitha sebepet që mund të gjente për këtë ditë. Hapja e listave do votohet, edhe koalicionet parazgjedhore, do të votohen. Asnjë kërcënim që niset nga interesat e ngushta politike, nuk do ta pengojnë PS, në të drejtën e vet ligjore dhe kushtetuese.

Mazhoranca qeverisëse ka qenë koherente në qëndrimet e saj në këtë proces reformimi për çështjet zgjedhore, edhe ndaj opozitës së rrugës, edhe ndaj opozitës së re parlamentare. Ndaj e votoi çdo pikë dhe çdo presje të marrëveshjes së 5 qershorit të arritur me PD dhe LSI në tryezën e Këshillit Politik. Sikundër, do të votojë pa ndryshuar asnjë pikë e asnjë prejse, edhe marrëveshjen e arritur më 21 korrik me opozitën në Kuvend.

BE nuk e mbështeti opozitën e rrugës në kërcënimet e saj për mosndryshimin e modelit aktual të koalicioneve paraelektorale. Ndërsa SHBA tha se mazhoranca dhe opozita e re parlamentare, janë në të drejtën e tyre legjitime, për ta bërë këtë më 30 korrik! Sistemi proporcional rajonal me lista të hapura do të standardizohet edhe në Shqipëri, sipas modeleve të vendeve të OSBE që bëjnë zgjedhje të lira dhe demokratike. Duke lënë pas koalicionet alla shqiptare, që nuk aplikohen në asnjë vend tjetër të botës!

Në këtë mënyrë, pas votimit në seancën plenare të 30 korrikut në Parlament, partitë që do garojnë për zgjedhjet e pranverës 2021 në Shqipëri, do jenë në një start të barabartë. Qytetarët shqiptarë fitojnë të drejtën për të zgjedhur përveç partisë apo koalicionit që duan, edhe kandidatët për deputetë që dëshirojnë të çojnë vetë në Kuvend. Ndryshe nga deri dje, kur këtë ua caktonin liderët politikë.

PD e LSI thonë se duan hapjen 100% të listave, por nuk dëshirojnë koalicionin paraelektorale, me një listë të përbashkët kandidatësh nga të gjitha partitë pjesëmarrëse në to. Të kërkosh të hapësh listat, pa ndryshuar koalicionet, do të thotë që të mos duash as njërën dhe as tjerën. Sepse ato e përjashtojnë njëra tjetrën. Nëse qytetari zgjedh kandidatin që do në listën e hapur, vullneti i tij nuk përkthehet në mandat, për aq kohë sa partitë e mëdha ia gllabërojnë votën partive të vogla në trenin e koalicionave aktuale elektorale!

Ndaj, kërkesa e opozitës së rrugës për të hapur listën e kandidatëve për deputetë, por me kushtin që të mos ndryshojë formula e koalicioneve paraelektorale, është një bllof për të bërë presionin e radhës. Përmes sebepit të radhës. Për të marë peng procesin e ndryshimeve të propozuara nga opozita e re parlamentare, e të dakordësuara në një marrëveshje paraprake mes saj dhe mazhorancës socialiste.

Këtë lojë e kanë kuptuar edhe ndërkombëtarët tashmë. Të cilët patën mundësi që të verifikojnë edhe njëherë seriozitetin e mazhorancës socialiste. Duke dëshmuar kësisoj se qëndrimet e opozitës së rrugës, janë në vazhdën e sebepeve të përhershme që ajo gjen për tiu shmangur ballafaqimeve elektorale me PS në zgjedhje.

Asnjë sistem zgjedhor, asnjë model koalicionesh para apo pas elektorale nuk ia mohon dot fitoren një opozite, nëse e ka popullin me vete. Nëse “Opozita e Bashkuar” i ka votat e shqiptarëve, nuk ka asnjë fuqi mbi këtë tokë që ia mohon fitoren. Shembulli i zgjedhjeve të 2013, kur PS nuk kishte asnjë anëtar në KQZ dhe i fitoi ato me uraganin e votave, e dëshmon këtë.

Por PD dhe kryetari i saj Lulzim Basha, nuk i kanë patur asnjëherë votat për ta mundur PS. Ndaj nuk kanë punuar asnjëherë për të ngjizur frymën e ndryshimit kudo nëpër Shqipëri, që do ta rikthente në pushtet. Asnjëherë nuk janë marë seriozisht me organizimin e partisë në terren, me programin elektoral, me kauzat morale dhe ekipin që do ti sillte fitoren. Por të gjitha energjitë, prej 7 vjetësh i kanë fokusuar tek gjetja e sebepeve për ta fituar pushtetin në tavolinë.

I shpërdoruan sebepet në 2015, kur nuk morën pjesë në komisionin për reformën e ndarjes së re administrative-territoriale, duke i humbur zgjedhjet lokale. I shpërdoruan sebepet kur hynë në çadrën e “Republikës së Re” dhe nuk fituan dot, megjithëse kishte gjysmën e ministrave të qeverisë dhe gjithë drejtuesit e institucioneve kryesore kushtetuese në vend. I shpërdoruan sebepet kur dogjën mandatet e deputetëve, dolë nga parlamenti dhe bojkotuan zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019.

Ndaj, janë totalisht të pabesueshëm duke paraqitur sebepe të reja, herë për çështjen e listave të hapura, e herë për koalicionet parazgjedhore. Ndaj ato do votohen më 30 Korrik. Opozitës së rrugës i mbetet ose të bashkëpunojë në mënyrë konstruktive me PS në tryezën e Këshillit Politik, për tu bërë pjesë e këtyre proceseve reformuese, ose të vijojë për ti shtuar koleksionit të humbjeve, edhe zgjedhjet e 2021.