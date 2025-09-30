Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump për martesën me vajzën e tij të madhe Ivanka, ka qenë në qendër të vëmendjes këto orë për arsye që duket se janë të ndryshme: video-lojërat dhe një luftë. Por pikërisht lidhjet mes këtyre dy fushave kaq të ndryshme hedhin dritë mbi natyrën e pushtetit në Amerikë sot dhe mbi ekuilibrat që mund të krijohen në Lindjen e Mesme.
Marrëdhëniet e Kushner me monarkitë e Gjirit
Lufta, natyrisht, është ajo e Gazës. Kushner – sipas zërave nga Shtëpia e Bardhë – ka marrë pjesë së bashku me Trumpin, këshilltarin dhe partnerin e tij të biznesit Steven Witkoff dhe kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në hartimin e versionit final të propozimit të paqes me njëzet pika, të prezantuar të martën.
Dhëndri i presidentit, i rritur me edukim ortodoks hebre, ishte gjithashtu i dërguar i Shtëpisë së Bardhë për Lindjen e Mesme gjatë presidencës së parë të Trump dhe pati një rol vendimtar në negociatat për Marrëveshjet e Abrahamit midis Izraelit dhe Arabisë Saudite. Që atëherë, Kushner ka mbajtur marrëdhënie shumë të mira me monarkitë e Gjirit, të cilat i kanë mundësuar edhe tani, kur zyrtarisht është vetëm biznesmen dhe nuk ka më një funksion politik formal, të veprojë si ndërmjetës. Nuk është rastësi që administrata amerikane i ka dhënë atij dukshmëri publike, edhe pse ai vetë, që nga rikthimi i Trump në pushtet, përpiqet ta shmangë atë.
Roli i Kushner në rindërtimin e Gazës
Këtë herë, megjithatë, gjërat ndryshojnë. Nga njëra anë, përfshirja e Kushner ka qenë e rëndësishme për ta bërë propozimin e paqes të pranueshëm për Netanyahu; nga ana tjetër, ai është i përfshirë në diskutimin për pjesëmarrjen e fuqive ekonomike të Gjirit në financimin – kur të vijë koha – të projektit të madh të rindërtimit të Gazës dhe në përfitimin prej tij.
Pasioni i Bin Salman për video-lojërat
Derisa roli politik informal i dhëndrit më të fuqishëm në botë lidhet me Lindjen e Mesme, ekziston edhe një dimension biznesi, që këtë herë ka të bëjë me pasionin e Mohammed Bin Salman për video-lojërat: një nga hobi-t e preferuara të mbretit të ri saudite dhe arsyeja e dytë pse emri i Kushner ka dalë në media në të gjithë botën.
Kushner ka ndërmjetësuar për një marrëveshje të jashtëzakonshme financiare: blerjen për 55 miliardë dollarë dhe tërheqjen nga Nasdaq e kompanisë Electronic Arts, gjiganti i video-lojërave që prodhon, ndër të tjera, EA Sports FC (lojën më të shitur të futbollit), Assassin’s Creed dhe Grand Theft Auto, duke u përgatitur të rritet dhe të ulë kostot shpejt falë inteligjencës artificiale. Blerësit dhe ata që do të tërheqin kompaninë nga Borsa janë një konsorcium i përbërë nga fondi sovran i Arabisë Saudite (Public Investment Fund – PIF), fondi amerikan i private equity Silver Lake me një pjesë minoritare dhe fondi Affinity Partners i krijuar nga Kushner në 2021 pas daljes nga Shtëpia e Bardhë, me një pjesë më të vogël.
Marrëveshja do të financohet me një kredi rekord prej 20 miliardë dollarësh nga banka JP Morgan në pak ditë, megjithëse Silver Lake ka një stabilitet financiar të paqëndrueshëm.
Lidhja mes pushtetit në Uashington dhe Gjirin
Blerja e Electronic Arts ishte ëndrra e Bin Salman. Ndërmjetësimi, edhe aty, u bë nga Kushner. Ai ka besimin e monarkëve të Gjirit: fondi sovran saudite është një nga investitorët kryesorë në fondin e tij personal Affinity, ndërsa të tjerët janë fondi sovran i Katarit dhe fondi i Abu Dhabit, Lunate, nën drejtimin e sheikut Tahnoon bin Zayed Al-Nahyan.
Në këtë mënyrë, aktivitetet e ndryshme të Kushner, edhe pse të ndara, lidhen së bashku: ai shfaqet gjithnjë e më shumë si nyja lidhëse mes pushtetit të Trump dhe monarkive të Gjirit.
Sauditët, emirianët dhe katarezët mund të jenë burim i porosive të mëdha, veçanërisht për industrinë e mbrojtjes, kriptomonedhat dhe teknologjitë amerikane ose inteligjencën artificiale. Kushner, falë afërsisë me Trump dhe Witkoff, ka mundësinë të ndërmjetësojë dhe të përfitojë. Por për këtë, është e nevojshme një paqe në Gaza dhe Bregun Perëndimor, sepse lufta mbetet një kërcënim për monarkitë e Gjirit për shkak të zemërimit që krijon në rrugët arabe.
Rëndësia e Arabisë Saudite të Bin Salman
Sot, fuqia kryesore që garanton këtë potencial politik dhe biznesi është Arabia Saudite e Bin Salman. Influenti i tij në SHBA, falë fuqisë së parave, është i paepur. Për shembull, në fund të këtij muaji, bursë e Riadit organizon një ngjarje ku do të marrin pjesë drejtorët ekzekutivë të JP Morgan dhe Goldman Sachs, Jamie Dimon dhe David Solomon, CEO i Blackrock, Larry Fink, gurët e fondit të investimeve si Ray Dalio dhe Bill Ackman, ish-CEO i Google Eric Schmidt dhe të tjerë. Asnjë vend tjetër në botë nuk ka sot këtë fuqi për të thirrur dhe sjellë kaq shumë figura në këtë nivel.
Kështu, po formohet një aks i ri pushteti dhe parash midis Riadit dhe Shtëpisë së Bardhë, me pëlqimin e Netanyahu dhe rolin ndërmjetësues të dhëndrit të ri të presidentit të 47-të amerikan. Dhe padyshim, Kushner nuk do të dalë më pak i pasur nga kjo./ Corriere della Sera
