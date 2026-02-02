Nënkryetari i Partisë Demokratike Luçiano Boçi, i ftuar në Klan News të moderatorit Besard Jaçaj, foli për shumë çështje politike aktuale dhe për atë që po ndodh në selinë blu.
I pyetur se përse nuk ka asnjë ambasador që të shkojë e të bëjë vizitë në selinë blu, Boçi u shpreh se ato nuk vizitojnë seli partish. Boçi deklaroi se Partia Demokratike ka raporte me përfaqësues të lartë politikë në Europë dhe në botë e nuk ka asnjë problem në këtë aspekt.
“Kjo është një zgjedhje e ambasadorëve, se unë nuk shoh që ambasadorët të shkojnë në selinë e PS-së. Zgjedhja e tyre është që ata kanë komunikime zyrtare me zyrat e shtetit. Duket sikur ata favorizojnë mazhorancën. Në fakt kanë marrëdhënie me shtetin shqiptar. Shteti shqiptar në këto momente ka pranuar që të ketë nëpërmjet votës së grabitur këto përfaqësues politikë dhe normal janë brenda mënyrës sesi operon një njësi diplomatike. Nuk ka ftohje të tyre me PD-në, sepse kontaktet me përfaqësuesit tanë politikë vijojnë, janë frekuente, janë të deklaruara a të padeklaruara, të shfaqura apo të pashfaqura, por që kanë rritur nivelin, kanë përcaktuar edhe temat që lidhen me situatën politike dhe gjetjen e mekanizmave që të gjejmë zgjidhje politike, me atë që kërkojnë qytetarët, duke marrë parasysh realitetin në vend”, tha Boçi.
Në lidhje me mbledhjen e sotme për komisionin e reformës territoriale, Boçi theksoi dhe njëherë se ajo mbledhje ishte nul. Ai deklaroi se PD do të jetë e pranishme në Komisione.
“Mbledhja sot ishte nul. Do të jemi pjesë e Komisionit. Ne kërkojmë konsensus. Ne jemi pjesë e Komisionit të reformës territoriale. Nuk jemi konsultuar. Të vendosim datë të vlefshme. Nuk futemi në Komision, kur ka ultimatum. Në lidhje me Territorialen, duhet që të bëjmë konsulta të gjëra. Duhet pyetur qytetari, që kryetarin që zgjedh ta dijë vizualisht së paku se kush është. Zonat rurale janë braktuisur, sepse ndarja në 2015 ishte elektorale. Ne duam një produkt konsensual, nuk jemi kundër edhe atyre që dëshiron BE-ja. Kjo që thotë PS është ego”, deklaroi ai.
Duke folur për protestën e 10 shkurtit, Boçi u shpreh se është shtuar fuqia e tubimeve. Sipas tij, qëllimi i PD-së është që vendi të ketë një qeveri, e cila të përfundojë me konsensus mes palëve reformën territoriale dhe atë zgjedhore.
“Është shtuar frekuenca e protestave, ka tubime të vazhdueshme. Protestat kombinohen me betejën që ne bëjmë në parlament, ku ka komisione hetimore dhe debate. E gjitha kjo, që të arrihet një qeveri, që të jetë ajo që të përfundojë reformën territoriale dhe atë zgjedhore. Nuk mund të flasim për skenarë, sepse reagimi i qytetarëve është i tyre. Patjetër që në drejtim duhet të jetë grupi parlamentar i PD-së. Protestat çdo herë e më të fuqishme kanë qenë, është natyralisht në rritje forca e protestës”, deklaroi ai.
I pyetur për zgjedhjet brenda partisë, Boçi nënvizoi se ato do të mbahen. Sipas tij, gara e brendshme është e shëndoshë për demokracinë, duke shtuar se në PD nuk ka pasur asnjëherë intriga, siç është aluduar nga kundërshtarë politikë.
“Nuk është akoma koha. Kur të hapet gara, do të shikojmë edhe kandidatët. Gara e brendshme është e rëndësishme dhe i bën mirë edhe partisë. Pritet të ketë një garë të rëndësishme dhe shumë kuptimplotë. Do ketë zgjedhje për të gjitha nivelet e partisë. Nuk jemi parti e kulisave dhe e poshtërsive apo e intrigave. Kemi edhe sulme që vijnë edhe nga kundërshtarët politikë, që shfrytëzojnë çdo aset, që të elimojnë kundërshtarin. Po ka pasur përplasje, por jo intriga. Duhet të bëjmë pajtimin e plotë në PD”, u shpreh ai.
Në fund, i pyetur nga moderatori nëse bie dakord me frazën “se sa të jetë Berisha në krye të PD-së, Rama nuk ikën nga pushteti”, Boçi tha se beson të kundërtën.
“Unë kam mendim të kundërt me këtë, sepse Berisha ka një pasion të rrallë politik, e lufton politikën me një pasion të jashtëzakonshëm. Ai është i qartë në vizionin e tij, ka arsenal të pashtershëm”, përmbylli Boçi.
