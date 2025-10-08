Nëse planifikoni një udhëtim të qetë dhe komod me avion, rreshti i fundit mund të mos jetë zgjedhja më e mirë. Sipas disa ekspertëve të udhëtimeve, pasagjerët që ulen në pjesën e pasme të avionit përballen me më shumë zhurmë, kufizim të hapësirës dhe turbulenca më të forta.
Andrea Platania nga kompania Transfeero shpjegon se “rreshti i fundit është zakonisht më pak i dëshirueshëm për shkak të mungesës së pjerrësisë së sediljeve, afërsisë me tualetet dhe nivelit më të lartë të zhurmës në kabinë”. Ajo shton se edhe vendet e mesit janë më pak të preferuara, përveçse kur udhëtohet në grup.
Edhe Nicholas Smith nga “Thomas Cook Holidays” e mbështet këtë qëndrim, duke theksuar se pjesa e pasme ndien më shumë lëkundjet gjatë turbulencave, ndërsa shërbimi i ushqimit është më i ngadalshëm dhe zgjedhjet më të kufizuara. Ai rekomandon që udhëtarët nervozë të zgjedhin vende pranë krahëve të avionit, ku udhëtimi është më i qëndrueshëm.
Blogerja e udhëtimeve Izzy Nicholls shton se “vendet në fund janë më të zhurmshme për shkak të motorëve dhe aktivitetit të ekuipazhit, ndërsa pasagjerët në ato radhë zbresin të fundit”.
Ndërkohë, kompania Virgin Australia ka nisur një opsion të ri të quajtur “Neighbour-Free Seating”, që u lejon pasagjerëve të rezervojnë vendin bosh pranë tyre për rreth 30 dollarë australianë, duke shtuar komoditetin për ata që duan të udhëtojnë pa njerëz pranë.
