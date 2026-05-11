Platformat e streaming si Netflix po kuptojnë se klientët më të vlefshëm nuk janë domosdoshmërisht ata që paguajnë më shumë, por ata që shikojnë më shumë përmbajtje.
Ky ndryshim lidhet me kalimin nga një model i bazuar vetëm te abonimet, drejt një modeli që kombinon abonimet me reklamat. Meqë reklamat shiten sipas shikueshmërisë, sa më shumë kohë të kalojë një përdorues duke parë përmbajtje, aq më të larta janë të ardhurat që ai gjeneron.
Në muajt e fundit, Netflix ka rritur çmimet në SHBA dhe njëkohësisht ka forcuar ofertat me reklama, duke treguar se koha e shikimit është po aq e rëndësishme sa pagesa mujore. Paketa me reklama është më e lirë, por sjell të ardhura shtesë përmes reklamave.
Netflix, pas viteve të rezistencës ndaj reklamave, tashmë po investon fuqishëm në këtë drejtim. Platforma ka mbi 325 milionë abonentë globalisht dhe miliarda orë shikime, duke krijuar potencial të madh për të ardhura nga reklamat.
Sipas ekspertëve të industrisë, një përdorues me reklama mund të sjellë të ardhura të krahasueshme ose edhe më të larta se një përdorues premium, në varësi të kohës së shikimit.
Në të njëjtën kohë, konsumatorët po tregohen më të ndjeshëm ndaj rritjes së çmimeve, duke zgjedhur gjithnjë e më shpesh paketat më të lira me reklama. Këto paketa tashmë janë bërë mënyra kryesore e rritjes së përdoruesve të rinj në platformat streaming.
Edhe pse abonentët premium vazhdojnë të sjellin më shumë të ardhura për momentin, trendi tregon se e ardhmja e streaming po shkon drejt një modeli të ngjashëm me televizionin tradicional, ku reklamat luajnë një rol qendror në financim.
