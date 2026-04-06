Nga ARTUR AJAZI
U lodhëm, u strapacuam, u mërzitëm, u ndëshkuam, u çoroditëm, u bëmë “përshesh” me njëri-tjetrin, humbëm shpresën, dhe tani me plot gojën themi “në Shqipëri qenka e vështirë të bëhet drejtësi”.
Po, është e vërtetë. Sa kishim dhe ishim në “diktaturë”, e kishim të lehtë të thonim se “e dënoi ligji”, kurse në këtë medemek “demokraci”, askush nuk thotë, dhe askund nuk ka ndodhur të themi se “e dënoi ligji”. Kjo për faktin e thjeshtë se, ka korrupsion, ka tarafe, ka mungesë të aftësive dhe profesionalizmit, ka frikë, ka interes, ka paturpësi, ka varësi politike, dhe së fundi, ka dashakeqësi të hapur fare.
Askush nuk pyet më për ligjin, askush nuk e ka frikë ligjin, prokurorin, gjyqtarin, policin. Nuk mund të thuash se kjo ndodh më tepër tek “rrugaçi”, pasi sot ka dhe zyrtarë dhe intelektualë që, aspak nuk e kanë frikën ligjin, burgun, ndëshkimin, vendimin, dënimin. Mjafton të mos i preken ato 10 apo 20, apo dhe 100 milion eurot e vjedhura, dhe gjithçka është “OK”.
Arrestohet, bën ca vite hetuesi, dhe pastaj me vendim gjyqsor, ose i quhen vitet e paraburgimit, ose i konvertohet në “Shërbim Prove”. Ka të tjerë si Arben Ahmataj, që bëjnë “viktimën”, ikin, çajnë ferrën jashtë vendit, blejnë vilën, dhe vazhdojnë jetën e luksit edhe andej.
Madje bëjnë deklarata, intervista ku shajnë me libër shtepie, shokët, shefat, miqtë, dhe ata që kanë patur si “dorëzanës”, dhe pastaj duan edhe ata si Ahmetaj “drejtësi”. Duhet të themi se, drejtësia e re, u plak para kohe. U frikësua dhe u moleps para kohe. E nisi mirë, bëri ca medemek “arrestime”, mbajti ca kohë në burg ca zyrtarë koti, dhe pastaj me vendim gjykate ata as u dënuan, dhe as ju morën milionat e vjedhura. Pse kjo është drejtësia që kërkuam, drejtësia e re ?
Si mund të kemi besim ne tek kjo “drejtësi e re”, kur ata që bënë Gërdecin, 21 Janarin, ata që shkaterruan shtetin, ata që vodhën miliona euro, ata që kanë mbushur thasët me paratë tona dje dhe sot, janë të lirë, bredhin dhe bëjnë jetë prej sheiku, edhe jashtë edhe brenda Shqiperisë?
Kaq e vështirë qenka të bëhet drejtësia tek ne në Shqipëri ? Por të paktën bëheni drejtësinë sa 20 per qind, e asaj të Enver Hoxhës, pra sipas ligjit, jo më tepër. Bëjeni sipas ligjeve të sotme, sepse kemi ligje të mira dhe europiane. Por këta të sotmit, as sipas ligjit nuk hetojnë, dhe as sipas ligjit nuk dënojnë. Këta të sotmit në Shqipëri, vëshgojnë, hetojnë, dhe dënojnë sipas interesit, sipas urdhërit nga lart, dhe sipas oreksit të xhepit.
Ka 35 vjet që prokurorët dhe gjyqtarët, majmen me milionat e fituara nga pazaret dhe aferat korruptive, ka 35 vjet që ata hetojnë dhe dënojnë sipas interesave politike dhe personale. Në Bashkimin Europian, nuk të qasin as tek pragu i derës, dhe jo të pranojnë anëtar, me një drejtësi të mangët, të lodhur dhe të korruptuar.
Edi Rama nuk ja del dot i vetëm, të mposhtë badërrdinë e një ushtrie të madhe të korruptuarish, në rast se nuk ka ndihmën dhe aleancën e shqiptareve. Ka ardhur koha të nisë “përmbysja” e madhe në drejtësi. Le të bëhet nga e para, paçka se do të ketë kosto, paçka se do të rëndojë mbi xhepat e shqiptareve, por të paktën të kemi, dhe të jepet drejtësi e paanshme, dhe të dënohet kushdo që shkel ligjin dhe vjedh paratë tona.
