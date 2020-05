Nga Kreshnik Spahiu

Ilir Meta dhe “Zonja e Parë” Monika kanë afro 6 muaj, që po përgatisin themelimin e një partie të re politike.

Shumëkush e ka të vështirë ta kuptojë arsyen pasi dihet që ata kanë Lëvizjen Socialiste për Integrim të hipotekuar familjarisht.

Për të mos u zgjatur shumë, po ju numëroj disa arsye pse Meta dhe Kryemadhi po organizojnë një parti të re:

– Sepse ka një hapësirë bosh në Shqipëri që duhet pushtuar. Afro 50% e elektoratit nuk duan asnjë nga partitë e vjetra. Duke krijuar një Partinë të Re, ata djegin mundësinë që faktorët e tjerë të themelojnë një Pol të Tretë.

– Sepse ata mbajnë të hapur një Plan B, në rast se shkarkohet nga posti i Presidentit të Republikës prej komisionit socialist.

– Sepse ata mendojnë një Plan C në rast se SHBA kërkon proçedimin penal të Ilir Metës dhe izolimin e tij.

– Sepse kanë aq shumë para dhe burime financiare me lopatë, sa nuk ju kushton asgjë të vënë në punë lekët KESH nëpërmjet krijimit një partie tjetër.

– Sepse LSI është dobësuar aq shumë duke qëndruar në opozitē dhe ka rrjedhje pa fund në struktuara për shkak se janë larguar gjithë interesaxhinjtë që u antarësuan për një vend pune.

– Sepse LSI rrezikon mos e kaloj pragun elektoral në zgjedhjet e reja në rast se ndryshon sistemi elektoral.

– Sepse çiftit Meta i duhet të luaj me dy porta: 1- LSI e Monikës me Partinë Demikratike djathtas, 2- Partia e Re “Meta” e pavarur nga të fryjë pushteti.

– Sepse duke qenë me 2 parti mund të mbledhin çdo thërime, rrjedhje apo grupe interesi me qëllim që të hanë nga dy krahët.

– Sepse Berisha ja ka kërkuar të kopjojë lëvizjen Kuqezi për ti vjedhur kauzën dhe elektoratin nacionalist apo patriotik në Shqipëri ende të pa përfaqsuar në parlament, dhe për këtë ka nisur kopjon çdo simbol dhe slogan.

– Sepse në Shqipëri ka një elektorat që është edhe kundër ndërkombëtarve apo ambasadave dhe këtë mund ta tërheq veç Ilir Meta

– Sepse duke krijuar një parti të Re e shantazhojnë më shumë Edi Ramën.

– Sepse kjo është mënyra e vetme që me sistemin aktual mos lejojnë që Partia Socialiste të marr një mandat të tretë.

– Sepse bashkshortja e tij Monika, ka larguar çdo personalitet nga LSI dhe e ka katandisur kryesinë me 5 gjimnaziste më të shkurtra se vetja me qëllim që të mos e rivalizojnë në parti. Të larguarit nga LSI do i mbledh ai tek partia e re.

Lista me arsyet pse çifti presidencial do bēj parti të re është shumë e gjatë, por duhet të presim edhe ca muaj.

Tani ka marr rolin e viktimës. Kërkon të bind publikun që mafia rajonale duan kokën e tij.

Ka shpikur sërish idenë e atentateve!

Janë i vetmi çift në shqipëri që mbushën 30 vjet në politikë.

Ai mbetet personi që do hyj në histori si njeriu që rrogën e tij të parë e pati si kryeministër sepse s’kish bërë asnjë punë tjetër, më parë në jetë.

Tani si ka mbetur gjë tjetër. I duhet t’ja kaloj dhe Enver Hoxhës duke projektuar 30 vite të tjera.

Fundja ende janë të rinj. Mosha e tyre është 50 vjeç. Për çiftin Gryk-Madhi s’është asgjë krijimi i dy partive apo blerja 50% e aksioneve në Partinë Demokratike.

Ata e kanë “lekun letër”……