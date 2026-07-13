Lionel Messi ka dështuar të shënojë dy penallti në Kupën e Botës 2026, duke vendosur një rekord negativ në historinë e këtij kompeticioni. Ylli argjentinas nuk arriti të mposhtë portierin e Austrisë, ndërsa më pas gaboi edhe ndaj Egjiptit.
Në rastin e parë, goditja e tij përfundoi jashtë portës, ndërsa në të dytin u prit nga portieri Mostafa Shobeir. Por si ndodhi kjo dhe pse një lojtar i nivelit të Messit ka pasur kaq shumë probleme nga pika e bardhë?
Penalltia ndaj Austrisë
Messi priti deri në momentin e fundit për të parë lëvizjen e portierit Schlager, por gardiani austriak nuk u hodh në asnjë drejtim dhe qëndroi në pozicion.
Në fund, argjentinasi u detyrua të godiste me një hap të shkurtër para topit. Nga pozicioni i trupit ishte e vështirë që goditja të kishte fuqi të madhe.
Ka shumë mundësi që Messi të mos kishte më kohë për të lexuar lëvizjen e portierit dhe, duke kuptuar se nuk mund ta mposhtte thjesht me forcë, tentoi të gjente cepin më të largët të portës. Por goditja përfundoi jashtë.
Penalltia ndaj Egjiptit
Këtë herë Messi ndryshoi qasje. Ai nuk priti reagimin e portierit dhe u fokusua vetëm te goditja e tij.
Megjithatë, ekzekutimi nuk ishte në nivelin e zakonshëm të tij. Goditja ishte e kontrolluar, por jo mjaftueshëm e fortë, ndërsa topi shkoi në një lartësi ideale për portierin Shobeir, i cili e ndali pa shumë vështirësi.
Problemet e njëjta në Botërorët e kaluar
Kupa e Botës 2018 – ndaj Islandës
Në atë ndeshje u shfaqën disa nga problemet që u përsëritën edhe ndaj Austrisë dhe Egjiptit.
Messi vëzhgoi portierin, por nuk mori reagimin e hershëm që kërkonte. Më pas goditi dobët, jo shumë afër shtyllës dhe në një lartësi të favorshme për portierin.
Kupa e Botës 2022 – ndaj Polonisë
Këtë herë Messi nuk u fokusua te lëvizja e portierit Wojciech Szczesny. Ai thjesht goditi fort në një drejtim të caktuar.
Por portieri polak e lexoi saktë krahun dhe bëri një pritje të shkëlqyer.
Dy problemet kryesore të Messit nga pika e bardhë
Analiza e 33 penalltive të humbura nga Messi tregon dy probleme të përsëritura:
1. Mungesa e pauzave gjatë vrapimit drejt topit
Kur Messi tenton të lexojë portierin, shpesh nuk përdor pauza të mjaftueshme gjatë afrimit.
Pa një ndalesë të vogël, ai nuk arrin ta detyrojë portierin të lëvizë herët dhe më pas ta shfrytëzojë hapësirën e krijuar.
Në këto raste, Messi përfundon duke vendosur këmbën pranë topit dhe godet nga një pozicion pothuajse statik, pa vrull të mjaftueshëm për një penallti perfekte.
2. Kur nuk shikon portierin, goditjet nuk janë gjithmonë perfekte
Kur Messi vendos të mos merret me lëvizjen e portierit dhe përqendrohet vetëm te goditja, një tjetër problem shfaqet.
Ai rrallë godet fort dhe ulët në cep, aty ku penalltitë janë më të vështira për t’u ndalur. Në vend të kësaj, shumë prej goditjeve të tij kanë përfunduar në zona ku portierët mund të reagojnë.
Statistikat: Messi nuk është ndër ekzekutuesit më efikasë të penalltive
Në total, Messi ka humbur 34 penallti nga 150 tentativa në karrierë (duke përfshirë edhe penalltinë e famshme të pasimit për Luis Suarezin).
Kjo do të thotë se ai ka një përqindje realizimi prej rreth 78 për qind – një shifër e mirë, por jo elitare për një ekzekutues të specializuar.
Për krahasim:
Cristiano Ronaldo ka realizuar rreth 84 për qind të penalltive të tij, Erling Haaland ka një përqindje prej rreth 85 për qind, Robert Lewandowski është në nivelin 88 për qind dhe Harry Kane kryeson me rreth 89 për qind.
Pas humbjes ndaj Szczesnyt në Botërorin 2022, Messi kishte realizuar çdo penallti për rreth tre vite, përpara se të gabonte në MLS në vitin 2025.
Ajo penallti ishte veçanërisht e pazakontë, pasi Messi tentoi një Panenka, por nuk e kontrolloi fare lëvizjen e portierit, i cili e priti topin me një dorë.
Messi nuk ka një stil të vetëm të ekzekutimit
Shumë nga ekzekutuesit më të mirë kanë një metodë të përsëritur.
Lewandowski zakonisht luan me lëvizjen e portierit, ndërsa Ronaldo shpesh zgjedh goditje të forta drejt cepit të poshtëm.
Messi, ndryshe nga ata, nuk ka një formulë të vetme. Ai herë përpiqet të mashtrojë portierin, herë përqendrohet vetëm te goditja, duke e bërë stilin e tij më të paparashikueshëm, por edhe më pak të qëndrueshëm.
Me kalimin e viteve, Messi ka ndryshuar qasje
Në vitet e para të karrierës, Messi rrezikonte më shumë dhe përpiqej më shpesh të lexonte portierët. Shumë nga gabimet e tij më të mëdha erdhën pikërisht në atë periudhë.
Me kalimin e moshës, ai është bërë më i kujdesshëm dhe më shumë tenton të godasë brenda kuadratit.
Megjithatë, ai nuk ka arritur të përsosë teknika si pauza e Robert Lewandowskit apo kërcimi i Jorginhos para goditjes.
Dobësia e Messit: talenti kundër përsëritjes
Forca më e madhe e Lionel Messit ka qenë gjithmonë paparashikueshmëria. Ai është një lojtar që krijon magji nga situata të pamundura.
Por te penalltitë, suksesi shpesh varet nga përsëritja, rutina dhe saktësia mekanike.
Dhe pikërisht kjo duket se është pika ku Messi nuk ka qenë gjithmonë perfekt.
Një nga futbollistët më të mëdhenj të historisë ka pasur probleme nga pika e bardhë jo për shkak të mungesës së cilësisë, por sepse mënyra e tij natyrale e lojës nuk përputhet gjithmonë me disiplinën e ftohtë që kërkon një penallti perfekte.
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