l.

Kjo sepse, pas vrasjes, të kërcënuar dhe të denoncuar ligjërisht nga politika amerikane, të gjithë pjesëmarrësit dhe urdhëruesit, me emra konkret, hoqën dorë nga paraushtarakët që do të bënin represionin revolucionar.

ll.

Kurse, pikërisht në këtë kohë, Ilir Meta, në vend të shpallë falimentin e tij politik, po bën trimin, po bërtet për ushtrim force dhe thotë: “amerikanët do më vrasin”. E kujt po ua thotë këtë? Shqiptarët po qeshin me të masivisht, kurse ai mendon se mund të kërcënojë ambasadoren amerikane në Tiranë me një marrëzi fjalësh, sepse, në gjendje transi psikik siç është, frika e bën të thërrasë me britma të kota. Por, a e keni parë të vetmuarin në pyll që bërtet? E ka nga frika.