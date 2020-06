Nga Alfred Peza

Ka një nxitim të pashpjegueshëm për mendjet racionale, por krejtësisht të justifikuar nga të gjithë ata që i kuptojnë realisht arësyet e vërteta, se përse opozita shqiptare po nxiton që të bëjë të na duket se fushata elektorale na paska ardhur prapa derës.

E vërteta është se zgjedhjet e radhës do të zhvillohen në prill-majin e 2021. Ndaj ky është rasti tipik në lëmin politik, që i përmbush të gjitha parametrat, për të merituar për diçiturë shprehjen e njohur: Peshku në det, e tigani në zjarr! Këtë javë PD, mblodhi Kryesinë e saj për të miratuar një udhëzim, me 4 fazat e përzgjedhjes së kandidaturave për deputetë për një proces që pritet të mbyllet brenda muajit shtator.

Ndërkohë që partitë e tjera aleate të “Opozitës së Bashkuar”, duke nisur nga LSI, nuk po hedhin asnjë hap në këtë drejtim. Sepse të gjitha, po presin pas marrëveshjes politike, miratimin e reformës së re elektorale në Parlamet. PS në mazhorancë, pritet që gjatë muajit korrik të konstituojë Asamblenë Kombëtare të saj, të dalë nga Kongresi i 29 shkurtit. Prej nga do të zgjidhen Kryesia, Sekretariati dhe Sekretari i Përgjithshëm.

Siç shihet, e vetmja që e ka me shumë nxitim në gjithë këtë histori, është PD dhe Kryetari i saj Lulzim Basha. Po pse po ndodh kjo? A ka një datë tjetër zgjedhjesh për ta dhe një ndryshe nga të gjithë partitë e tjera politike në Shqipëri? Apo në zgjedhje, të gjitha do të hyjnë për të garuar, në të njëjtën datë?!

Sigurisht që të gjitha partitë, do të shkojnë në votime, të njëtën të dielë që do dekretohet nga Presidenti i Republikës. Por Lulzim Basha, e ka një hall që po bën sikur e ka me shumë ngut, për të përcaktuar një ditë e më parë listën e kandidatëve për deputetë të PD për zgjedhjet e 2021.

E para, përmes këtij truku kryedemokrati po tenton që të fshehë dështimin spektakolar të aksionit të vet politik të nisur janarin e vitit të kaluar, me djegien e mandateve dhe bojkotin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit dhe uljen në tryezën e Këshillit Politik.

E dyta, përmes këtij nxitimi Lulzim Basha po kërkon të largojë vëmendjen nga debati i madh për çështjen e ndryshimit të sistemit elektoral në Shqipëri. Duke qenë kuaza e tij politike gjithë këto vite, ai ia kishte premtuar atë grupeve opozitare, duke firmosur edhe marrëveshje me shkrim që mbajnë firmën e tij.

E treta, duke i valëvitur përpara syve flamurin e listës së kandidimit për deputet, gjithë ambiciozëve të një force politike që ka 7 vjet në opozitë, Lulzim Basha po e shdërron veten në një teraodor politik që rreket të menaxhojë zemërimin prej demi të të zhgënjyerve prej tij.

Duket se ka shumë besimin tek aftësitë e tij për ta vërtitur copën e kuqe para syve të tyre, që duket se i buron nga nevoja, për ta kaluar këtë verë sa më qetë. Derisa në vjeshtë, gjërat të jenë harruar dhe ai të ketë gjithë kohën dhe qetësinë e nevojshme, që ti nxjerri bllof si edhe herët e tjera. Sepse sistemi aktual zgjedhor, përtej trukeve të Kryetarit të PD për gjoja zgjedhjen e kandidatëve për deputetë sipas parimit “një anëtar një votë”, ia jep atij më së shumti fuqinë për ta hartuar listën finale.

Demokratët janë lodhur tashmë me të, sepse u dogjën njëherë me historinë e listave, në zgjedhjet e 2017. Por ndryshe nga atëherë, tani e kanë kollaj. Sepse vetë Lulzim Basha i ka mësuar që ta kuptojnë se kush po ua bën këtë, kur ka thënë: “Po më gënjëve një herë është faji yt, për të dytën është faji im!”