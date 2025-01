Blendi Fevziu ka qenë i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ku ka debatuar me Ylli Rakipin për median dhe interesat e pronarëve të mediave.

Debati u nxit nga një polemikë e Fevziut në Opinion me Arlind Qorin, i cili pretendon se Fevziu nuk e ka ftuar në emision për shkak se flet kundër Samir Manes.

Ylli Rakipi: Mediat udhëhiqen nga interesat e pronarëve të tyre, ju e pranoni këtë gjë?

Blendi Fevziu: Jo nuk e di këtë. Media ka një mijë e një mëkate. Po ku jeton kjo media? Po biznesi si është? Po politika?

Ylli Rakipi: Po njëlloj janë.

Blendi Fevziu: Po kush e ka deformuar?

Blendi Fevziu: Erdhën katër përfaqësues aty dhe nuk folën asgjë për Ramën dhe Berishën, por për median. Kjo është dritëngushtësi e njerëzve që duan të jenë në qendër të vëmendjes. Medias i ka rënë audienca.

Ylli Rakipi: Po sepse nuk është në interes të publikut.

Blendi Fevziu: Jo nuk ka interes politika. Sot nuk është media problemi kryesor i këtij vendi.

Ylli Rakipi: Po diskutojmë sot për këtë gjë.

Blendi Fevziu: Nuk bëj analizë per median sot, është histori e gjatë. Nëse ti si Ylli Rakipi që më njeh, që e di që shkruaj dhe udhëtoj, nëse mendon se marr urdhëra dhe bëj gjëra për interes të të tjerëve…

Ylli Rakipi: Edhe sikur të ishte kështu nuk kam të drejtë të të vë ty nën akuzë. Ne duhet të jemi në rregull me veten. E keqja e këtij vendi nuk jemi ne, por nëse ne hedhim një vështrim të thjeshtë, përmende kohën kur nuk kishte media sociale, aty kishte një mëkat, ishim të frontuar, siç vinim nga një shoqëri e mbyllur. Iku kjo kohë dhe mbaroi. Pas vitit 2010, ndodhi një gjë e tmerrshme, pronarët u bënë njerëz që duhet të nxirrnin fitime. Ti e ke ndeshur këtë gjë, por nuk është se ta thonë ty. Nuk je ti përgjegjës, por ti i ikën bisedës.

Blendi Fevziu: Nuk sulmoj njerëz me emër unë.

Ylli Rakipi: Klan, Top Channel, News 24 apo MCN, nuk janë njerëz, janë televizione.

Blendi Fevziu: Ajo matet me emisione dhe jo me televizione. Ty të llogarisin si Ylli Rakipi dhe jo si MCN. Po kështu edhe mua. Integriteti është personal. Sa herë ke ikur ti nga televizionet? Ka dalë njeri në solidaritet?

Ylli Rakipi: Po, Bushati

Blendi Fevziu: Po të tjerët?

Ylli Rakipi: Jo, jo, se ata janë të frontuar.

Blendi Fevziu: Po ta mbyll unë, mendon se do të thoshte njeri bravo se bëri gjest dinjitoz, për lirinë e shtypit? Jo nuk ka. Kjo është një shoqëri, ku jam kundër kolektivitetit, përgjegjësia është individuale. 30 vjet përpara kemi bërë kauzë të tilla, mbanim qëndrime.

Ylli Rakipi: Aty ka gjëra të ndaluara në televizionin tënd? Arlind Qori përshembull është i ndaluar.

Blendi Fevziu: Te unë? Po ç’punë kam unë me televizionin?

Ylli Rakipi: E di me sa revoltë e thua ti këtë? Të lë ty Sandri dhe Zamo ta thuash këtë?

Blendi Fevziu: Mua nuk ma ka thënë njeri këtë. A kam thënë unë që e vlerësoj Arlind Qorin?

Ylli Rakipi: Po pra dy herë te emisioni im.

Blendi Fevziu: Më the a të lënë të thuash për Qorin? Kur ti më pyete kush të pëlqen? Thashë Qori.

Ylli Rakipi: Po ti i shikon gjërat dhe bëjnë sikur nuk i shikon.

Blendi Fevziu: Qori tha nuk më ftojnë as në Top Channel. Pse unë do mbaj përgjegjësi edhe për Top Channel? Po të doja unë nuk e merrja fare Qorin. Tani të zë be unë? Mua as më ka thënë njeri dhe as ka rënë muhabeti. Për asnjë emër.

Ylli Rakipi: Kur Rama donte ta sulmonte Qorin përdorte epitetin “Sude me gjyzlyke”…

Blendi Fevziu: Nuk e di..

Ylli Rakipi: Këto gjëra nuk i di ti… Kurse ti tani gjen gjënë më qesharake, thua kundërshtarët e Zamos paguajnë Arlind Qorin. Arlind Qori mund të bëhet komunist por kurrë nuk mund të paguhet…

Blendi Fevziu: Unë thashë se edhe pse vijnë mesazhe si ky, unë nuk e them. Po të them e di sa gjëra më erdhën aty? Pse legen jam unë të merrem me këto. Ja solla si shembull, që ai thoshte më ka thënë njëri dhe bëj kalkulimin se nuk më merr… Nuk është e vërtetë.

Ylli Rakipi: Krijuam një keqkuptim që në fillim. Unë nuk kam për qëllim të them që Fevzi…

Blendi Fevziu: Ti pret të shaj ndonjë koleg?

Ylli Rakipi: Të thuash të vërtetën nuk është sharje.

Blendi Fevziu: Nuk është e vërtetë, unë e mora Arlind Qorin për të prezantuar programin.

Ylli Rakipi: Këtë media që e kontrollon qeveria dhe një fragment të vogël opozita, ti nuk e sheh?

Blendi Fevziu: Po është ndikim.

Ylli Rakipi: Ai e merr dhe e zapton, ti thua ndikim…

Blendi Fevziu: Ku hyj unë këtu?

Ylli Rakipi: Ti të thuash të vërtetën Fevzi!