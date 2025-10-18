Nga Martin Leka
Manifestimin e protestës së djeshme e bëri madhështor numri i lartë i pjesmarrësve, ardhur nga trojet e jashtë tyre. Erdhën nga Prishtina e Tirana, Gjakova e Vlora, Prizreni e Shkodra, Deçani e Gjirokastra, Klina e Korça, Tetova e Ulqini, Mitrovica e Durrësi. Kavaja e Gostivari, Elbasani e Struga, Drenica e Presheva, Përmeti e Medvegja, shqiptarë nga Gjermania e Zvicra, Amerika e Kanadaja, Anglia e Italia, Norvegjia, Suedia e Australia…
Të gjitha organizatat që dolën nga lufta heroike e UÇK-së me përfaqësuesit e tyre me dhe pa uniforma dhe me një disiplinë ushtarake, krijuan emocion e krenari të skajshme.
Pjesmarrja në protestë e kryekomunarit të Prishtinës Përparim Rama, e Ramiz Lladrovcit, deputetë nga të gjitha partitë shqiptare në Kosovë (përveç atyre të VV), intelektualë e qytetarë pa dallime partiake ishin risia dhe nderi i protestës
Nga Maqedonia e Veriut, përveç nderit dhe simbolikës që shfaqi Ali Ahmeti, u përfaqësua gjithë faktori politik atje (përveç “Vlen”-it).
Nga Tirana ishte gjithë faktori politik e patriotik, qytetarë e student, të rinj e të moshuar, shkrimtarë e aktorë. Ishte Mediu, Leskaj, Açka, Bakiu, Xhaferri (përveç Berishës e çetës së idhujtarëve të tij)
Pas kësaj panorame të thjeshtë, nuk është e vështirë të dalësh në një konkluzion që sado i thjeshtë për ta interpretuar, po kaq i vështirë bëhet për ta kuptuar.
Pa e moderuar aspak fjalën, kemi dy politika shqiptare, të cilat nuk kanë themel ideologjik apo doktrinë për të krijuar ndasi mes shqiparësh. Kemi Lëvizjen Vetvendosje në Kosovë përfaqësuar nga Albin Kurti dhe zgjatimin e politikës së tij në Maqedoninë e Veriut përmes Vlen-it, të cilat për efekte meskine e shumë egoiste, përfshirë edhe “garën” për të qenë lideri i hapësirës shqiptare, nuk u përfaqësuan në një protestë për një kauzë që shkon përtej emrave të ish-udhëheqësve të UÇK Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi, të cilët po martirizohen nga gjykata që vetë ngritën e që ka dalë jashtë juridiksionit për të cilin u ngrit. Për fat të keq, kësaj politike ju bashkua edhe Sali Berisha me PD-në e tij, edhe pse pas protestës, nuk ngurroi të bënte një lloj reflektimi, ndoshta duke parë lumin e njerëve në shesh dhe bashkimin e gjithë faktorit shqiptar. Por, delja e zezë nuk lyhet me bojë flokësh.
Nga një analizë e ftohtë faktesh, duket se politika shqiptare në këtë rast përbëhet nga dy botë. Një e madhe dhe një e vogël. Një Perëndimore dhe një Lindore.
VV plus Vlen plus PD e Berishës përbëjnë boshtin Lindor.
Opozita në Kosovë plus BDI në Maqedoninë e Veriut plus PS e faktorë të tjerë në Shqipëri përbëjnë boshtin Perëndimor alias pro SHBA-Trump. (Për kujtesë, ish-Presidenti Hashim Thaçi u “rrëmbye” nga Gjykata e Hagës që ngriti Kosova(?!) rrugës për tu takuar me Trump në Shtëpinë e Bardhë).
Prej këtu, dalim në një detaj të protestës, që përbën edhe një simbolikë domethënëse: Kapelja e Trump mbahej nga koordinatori i protestës dhe nje ish Kryeprokuror Shkëlqim Hajdari. Mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, por në gjeopolitikën e sotme dhe në përpjekjet e Presidentit të SHBA për të shuar luftëra e konflikte, një kapele me mbishkrimin e tij, tregon besimin e patundur të popullit shqiptar në gjithë hapësirat e tij tek SHBA dhe Trump se pastërtia e luftës së UÇK dhe liderëve të saj do të vlerësohet dhe kërkon mbështetjen e Perëndimit, të SHBA e TRUMP.
