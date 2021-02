Nga Astrit Patozi

Sepse ka kaluar si pa u vënë re, por këta mjeshtrat tanë të trafikimit dhe vjedhjes së votës, nuk po qëndrojnë duarkryq që asgjë të mos ndryshojë për mirë në Shqipëri edhe në këto zgjedhje. Vetë e kishin caktuar në marrëveshjen e famshme të 5 qershorit, madje e kishin shkruar edhe në Kod, që votimi dhe numurimi elektronik do të aplikohej deri në 20 përqind të territorit. Dhe po vetë e kanë vendosur këto ditë me një akt qesharak që kjo lloj teknologjie të zbatohet vetëm në 50 qendra të qarkut të Tiranës, që do të thotë se e kanë katandisur kaposhin në një thellë. Mjafton kaq për të kuptuar se janë të tre në një linjë që gjithçka të mbetet si më parë.