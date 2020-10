Nga ARTUR AJAZI

Partia Demokratike dhe taborrët e saj (kryesisht ata që kanë emrat në listën e re Basha) kanë mbi 3-4 javë që po merren me “inceneratorët”. Si janë ndërtuar, ku janë ndërtuar, sa janë investuar, sa janë përfituar, kush ka abuzuar, dhe dhjetra e dhjetra pyetje të tjera, po bëjnë “xhiron” e plotë në rrjetet sociale, dhe kryesisht në mediet e mirëpaguara nga opozita e dikurshme, që pretendon të vijë një ditë në pushtet… Kryetari saj Lulzim Basha, ka vendosur ta kthejë në lejtmotiv të fushatës së tij elektorale “problemin e inceneratorëve”, aq sa po kërcënon me ndjekje penale, ministra, kryeministrin, deputetë dhe kryetarë bashkish. Çdo ditë nga qytetet dhe bashkitë ku janë ndërtuar inceneratorët, po dalin deklarata dhe kronika filmike, me zë dhe figurë që përgënjeshtrojnë akuzat e Lulzimit dhe kandidatëve të “rinj”, por duket se edhe kjo nuk bën efekt tek postimet e gënjeshtërta, që janë të denja vetëm për elektoratin e mbetur të Partisë Demokratike. Nga Elbasani, bashkia, dhe drejtuesit e kompanisë që administrojnë inceneratorin, vijnë reagimet e para, të cilat përgënjeshtrojnë deklaratat dhe “ekonomistët” e SHQUP-it. Kjo për faktin sepse në Elbasan, investimi i qeverisë për inceneratorin, mbetet më madhori, që përpunon plehrat e një qyteti dhe bashkie të madhe në mënyrë perfekte, por edhe duke prodhuar energji të pastër nga djegie dhe përpunimi i tyre. Po ashtu, reagime zyrtare vijnë edhe nga Fieri dhe Tirana, ku bashkitë respektive, përgënjeshtrojnë “kauzën” e analistëve dhe kandidatëve të SHQUP-it. Por në fund të ditës, lind pyetja e natyrshme, pse inceneratorët, (që janë para e investuar dhe e prekshme me vlera të jashtëzakonshme në mjedis dhe jetët e qytetarëve) dhe jo Rruga e Kombit, ku u vodhën hapur fare mbi 230 milion dollarë, të cilat u zhdukën pa “nam e nishan” ? Pse nuk ndjehet asnjë “analisto-progresist” dhe asnjë kandidat nga Partia Demokratike për skandalin më të padëgjuar të një rruge e cila u ndërtua gjysmake, u inagurua gjysmake, (ashtu si rruga Elbasan-Tiranë)për të cilën qeveria e Edi Ramës, punoi, investoi dhe rehabilitoi pothuajse gjithë aksin dhe veprat e artit të ndërtuara në mënyrën më skandaloze ? Inceneratorët, në fakt janë “gozhda” e Nastradinit, nga ku Partia Demokratike është kapur dhe po i bie, me sa fuqi ka, me shpresën se do të mbledhë vota nga shqiptarët. Por qytetarët e Elbasanit, (Fierit dhe Tiranës) e dinë fare mirë si jetonin 7 vite e gjysëm më parë, mes malit me plehra që digjej çdo ditë,mes tymit dhe smogut që mbulonte qytetin, dhe që sot pas ndërtimit të inceneratorit, vendi i dikurshëm është kthyer në park dhe lulishte e gjelbëruar. Si mund të kërkosh rikthimin në “fushat e vjetra të plehrave”, kur qytetet po zbukurohen, duke thithur investime në miliona euro për infrastrukturën, rrjetin e ujit të pijshëm, kanalizimet, për mjedisin e pastër, dhe kur jeta e banorëve të ka pësuar rritje cilësore. Si mund të dalësh dhe të bësh fushatë me “inceneratorët” (si dikur PD bënte duke mbrojtur Lazaratin e hashashit) dhe nuk kapesh nga pozitiviteti, edhe pse banorët e Elbasanit, Fierit apo Tiranës, po injorojnë tymnajën e Lulzimit, pasi ndjehen sot më të lehtësuar se kurrë në mjedisin e pastër. Dihet se “mbrojtja më e mirë është sulmi”. Dhe këtë askush më mirë se Lulzimi nuk e ka kuptuar dhe zbatuar në praktikë,si “platformë e një fushate të dështuar elektorale”. Dalja e “sekreteve” dhe historive me vila, makina të shtrenjta dhe pasuri të tjera, duket se janë shtysa e vetme që Lulzim Basha ka zgjedhur të merret me “inceneratorët”, ndërkohë që Rruga e Kombit (apo dhe 21 Janari) mbetet arsyeja e vetme që i prish prej kohësh atij gjumin e natës.