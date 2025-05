Kryeministri Edi Rama ishte këtë të diel i ftuar në “Review” në Euronews Albania ku tha se ai nuk i ka etiketuar gjatë fushatës të gjithë burrat si “çyrykë”, por e ka përdorur vetëm për ata që do të shkojnë të votojnë “kënetën” duke iu referuar Partisë Demokratike dhe koalicionin Aleanca e Shqipërisë Madhështore.

Megjithatë ai tha se fjalën “çyryk” e ka përdorur me batutë dhe e ka përdorur politikisht, në të njëjtën mënyrë ai tha se ka përdorur edhe fjalën “autizëm politik” për të cilën kërkoi falje pasi një nënë u ndje e ofenduar.

“Unë nuk kam etiketuar burrat si çyrykë. Unë kam thënë për të ndarë Shqipërinë në BE nga këneta. Unë kam thënë që ne kemi 56% të grave dhe vajzave që na mbështesin, për mua është vlerësimi më i madh i mundshëm. Te burrat diferenca është më e ngushtë, dhe unë kam thënë që mbështesin kënetën sepse janë çyrykë. E kam thënë me humor, me humorin që është më shumë se gjysma e të vërtetës dhe e kam thënë politikisht, askush nuk duhet ta marr personalisht”,-tha kryeministri Rama.