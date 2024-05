Daljet e Valbona Selimllarit në intervista janë të pakta. Së fundmi ajo ka qenë e ftuar në “Living Room” në Vizion Plus ku ka folur për jetën e saj profesionale dhe familjare.

Mes të tjerash, ajo ka zbuluar edhe arsyen pse “fsheh” fëmijët.

“Kam pasur një debat me fëmijët. Ata u rritën dhe nuk e kuptonin pse unë nuk i nxirrja në ekrane apo në rrjete sociale. Dhe në një nga debatet tona të shumta ishte “pse ti na fsheh”. Pra gjithë ai kujdes i imi për t’i mbrojtur, për të mos i nxjerrë, ata e kishin përkthyer që i fshehja. U ulëm dhe i thash, e para që nuk kam dashur t’ju ekspozoj për të qenë e kujdesshme në marrëdhënie me ju. E dyta është fakti që ju jeni fëmijët e mi, fjala VIP është një fjalë që sot e ka humbur kuptimin. Dhe unë nuk do doja që ata të kishin ndjesinë që janë specialë se janë fëmijët e Valbona Selimllarit”, është shprehur Valbona.

/a.r