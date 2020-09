Nga Mero Baze

Ilir Meta imitoi pikë më pikë Lulzim Bashën e muajve të verës.

Pasi u arrit marrëveshja e 5 Qershorit, me ndërmjetësinë e SHBA për disa ndryshime në Kodin Zgjedhor, filloi një inciativë e dytë, ajo mes PS dhe opozitës parlamentare për të bërë disa ndryshime kushtetuese, propozuar nga opozita parlamentare për hapjen e listave, pragun kombëtar dhe koalicionet me listë të përbashkët.

Fillimisht Partia Demokratike kundërshtoi ashpër inciativën e opozitës parlamentare për ndryshime kushtetuese dhe tha se nuk do tii njohë ato.

Befas, javën e fundit, Basha iu bashkua me propozime konkrete hartuesve të ndryshimeve kushtetuese, duke kërkuar që listat të hapen 100 për qind dhe jo me prag 30 për qind, siç propozonte Partia Socialiste. Dhe Rama e dëgjoi Bashën.

Propozimi i fundit i PS në fakt i hap listat teorikisht 100 për qind siç ka kërkuar Basha.

Të njëjtën gjë duket se po bën dhe Ilir Meta.

Një javë më parë, ai ka kërkuar në mënyrë ultimative të mos preket marrëveshja e 5 Qershorit, por të implementohet shpejt në Kodin zgjedhor.

Në fakt Marrëveshja e 5 Qershorit është implementuar në Kodin Zgjedhor qysh në Korrik pasi është miratuar dhe amandamenti përkatës. Ajo që po diskutohet në Këshillin Politik është implementimi i ndryshimeve në Kod që rrjedhin nga marrëveshja e 30 Korrikut, mes PS dhe opozitës parlamentare.

Duke bredhur fshat më fshat me certifikata dhe dekorata në dorë, për të krijuar një stukturë partie me “letra me vlerë” nga presidenca, Ilir Meta, befas ka ndryshuar qëndrim dhe i është bashkuar dhe ai ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.

Dje ndërsa po dekoronte një shofer zëvendësministri dhe një shkrues nekrologjish, ai deklaroi se ishte për hapjen e listave 100 për qind. Biles imitoi dhe parrullën e vjetër të Edi Ramës “Hap listat, ose largohu”.

Kjo është gjë e mirë, që edhe Presidenti iu bashkua ndryshimeve kushtetuese edhe pse me vonesë.

Hapja e listave teorikisht është bërë në draftin e PS. Basha duket i kënaqur me atë formulë, pasi mban rreth vetes, Gonin, Dashin, Nardin, Vangjelin e Fatmirin.

Meta duket i mërzitur pasi shpresonte t’i merrte vet dhe kërkon hapje 100 për qind sipas parimeve të tij. Nuk është keq të propozojë një amendament edhe ai për këtë çështje se mund t’i merret parasysh. Mos ta lërë kot Tit Vasilin aty në Këshill të hajë fara dhe ta përfytrojë Këshillin si organ seksual. Të bëjë edhe ai një punë.

Vetëm të mbajë dorën mos na dekoron Damianin dhe Oerdin në fund të procesit, se u prish punë brenda partive të tyre.