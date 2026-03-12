JAVANEWS/ Votimi i sotëm në Parlament për kërkesën e SPAK ndaj Belinda Ballukut u shoqërua me reagime nga disa përfaqësi diplomatike në Tiranë, të cilat theksuan mbështetjen për institucionet e drejtësisë dhe për procesin e integrimit europian të Shqipërisë.
Ambasadat e Gjermanisë, Britanisë së Madhe dhe Holandës reaguan publikisht duke nënvizuar rëndësinë e hetimeve pa pengesa. Në deklaratat e tyre, këto përfaqësi theksuan se proceset hetimore duhet të zhvillohen pa ndërhyrje politike, në përputhje me aspiratën e shumicës së qytetarëve shqiptarë për integrim në Bashkimin Europian.
Megjithatë, në mesin e këtyre reagimeve ra në sy mungesa e një deklarate nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë.
SHBA kanë qenë ndër mbështetëset dhe financueset kryesore të reformës në drejtësi në Shqipëri. Në raste të mëparshme, Uashingtoni ka shprehur hapur mbështetje për SPAK dhe institucionet e reja të drejtësisë, por veçanërisht në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe trafikut ndërkombëtar.
Kjo heshtje është tregues i një prioriteti të qartë të politikës amerikane në Shqipëri: fokusimi kryesor në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut, më shumë sesa në zhvillimet e brendshme politike.
Në këtë kontekst, mungesa e reagimit publik nga SHBA mund të shihet si pjesë e një qasjeje më e kujdesshme diplomatike, që përqendrohet te mbështetja e institucioneve të drejtësisë në aspektin e luftës kundër krimit dhe jo domosdoshmërisht te çdo zhvillim politik që lidhet me hetimet e tyre.
Kjo qasje me gjasë reflekton edhe orientimin aktual të Departamentit Amerikan të Shtetit ndaj Shqipërisë: një theks më i madh te stabiliteti institucional dhe goditja e rrjeteve kriminale, si element kyç për konsolidimin e shtetit të së drejtës.
Leave a Reply