Nga Mero Baze
Shikoj që ka shumë kritika nga zyrtarë të qeverisë rreth përdorimit të arkivolit si simbol në protestë. Natyrisht të gjithë i lidhin me 14 Shtatorin e 1998 kur arkivoli nuk ishte bosh, por kishte brenda udhëheqësin e Lëvizjes së Dhjetorit Azem Hajdari. Atëherë ai u përdor në mënyrë makabre për t’i treguar pushtetit se ai mund t’i përmbysë ata dhe i vdekur.
Dhe nëse ideatorët e këtij skenari të ri, që duket se janë të njëjtët, kanë pasur parasysh këtë gjë, nuk është se kanë bërë ndonjë gabim të madh, thjesht kanë përsëritur pikë më pikë simbolikën.
Nëse brenda arkivolit më 14 shtator 1998 ishte trupi i vdekur i atij që ngriti studentët në protestën më historike që përmbysi për katër ditë diktaturën komuniste, dhe këta kanë futur brenda arkivolit idetë e derisotme të protestës paqësore, memet e mrekullueshme me pelikanë dhe batutat gjithë humor për qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama.
Meqë kjo protestë nuk ka një lider si Azem Hajdari, atëherë udhëheqësit e panumërt të saj kanë marrë turpin e vdekur të protestës paqësore e futën në arkivol dhe me të marshuan në mënyrë simbolike.
Nuk mendoj se është një gjë për t’u alarmuar kaq shumë nga pushteti edhe pse vdiq protesta paqësore. Dhe aq më pak nuk është për të vajtuar pse u kalua në protesta të dhunshme. Në historinë e 36 viteve pas Lëvizjes së Dhjetorit të gjitha protestat thuajse kanë qenë të dhunshme. Kjo u duk se do bënte përjashtim, por nuk ia doli dot.
Arsyeja është e qartë. Nëse i identifikon ata që janë promotorë të dhunës në protesta, ata që bëjnë si udhëheqësa por dhe ata që duken si psikopat, ata që sulmojnë komisariatin e policisë apo ata që thyejnë xhamat e makinave të policisë, ata që linçojnë personalitete publike, gazetarët, artistët apo këdo tjetër që nuk u shkon pas, janë qartazi anëtarë dhe militantë të Partisë Demokratike. Mos kini iluzione se protestën po e bën shoqëria civile apo ato vajzat e memeve dhe daullave. Ata që po vijnë nga diaspora po ashtu janë njerëz të Partisë Demokratike. Ato grupet e dhunës në WhatsApp, i ke më shumicë me adresa paskuane Bathore, dhe në krye të tyre ke drejtues të PD.
Protesta është tërësisht e Partisë Demokratike. Këto grupet minore që thërrasin “Berisha në burg” janë kryesisht militantë të tre partive të vogla të cilët duke qenë si zëdhënës të protestës kanë dëshirë ta kenë atë si kapital të tyre. Por protesta nuk është më e tyre. Protesta është e atyre që kanë 35 vjet që protestojnë njësoj.
Është padrejtësi t’ua marrësh protestën dhe ta maskosh si protestë qytetare. Janë njerëzit e tyre ata që po dirigjojnë dhunën jo se duan patjetër dhunë por se nuk dinë si ta bëjnë ndryshe. Kanë vetëm një model. Ndaj mos u lodhni kot duke ua përmendur arkivolin, se ata atë e kanë kulmin e fuqisë që kanë treguar ndonjëherë në protestë. Një herë kanë mundur ta marrin për disa orë kryeministrinë pikërisht me arkivol.
Këta të tjerët që e nisën me meme, as nuk e dinë çfarë është ai arkivoli dhe as e dinë pse është përdorur në histori se kanë lindur pasi kishte ndodhur ajo histori.
Arkivoli ka pastruar protestën nga memet dhe nga maska e shoqërisë civile apo shtresës gri të shoqërisë. E ka çuar atë tek opozita e Sali Berisha. Tek pronari i arkivolit.
Gjithë këto manovrat e tjera qesharake sikur bëjnë Kuvend Kombëtar apo sikur po formojnë një shtet paralel, janë tallje e Sali Berisha me protestën që në fund t’u thotë siç u tha atyre që dërgoi me arkivol në kryeministri më 1998: Ju jeni agjentë të Fatos Nanos! Opozita jam unë.
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