Familja Berisha, nëpërmjet mediave që zotëron dhe faqes së vetë Berishës në FB, prej disa ditësh ka nisur një fushatë terrori dhe paniku, lidhur me procesin e vaksinimit.

Duke iu referuar edhe faktit që disa vende e kanë pezulluar përkohësisht vaksinën e AstraZeneca-s, televizioni i familjes Berisha raportonte këtë të martë se dhjetëra mësues që janë vaksinuar të hënën, nuk janë paraqitur këtë të martë në shkollë, pasi kanë pasur simptoma.

Kuptohet, bëhet fjalë për një informacion të pavërtetë dhe të paverifikuar.

Është e vërtetë se disa vende e kanë bllokuar vaksinimin me AstraZeneca, me pretendimin e efekteve anësore, por sipas Astra Zeneca, në 18 milionë vaksina të bëra në Britani, ka pasur veç 15 raste me komplikacione sekondare.

Ndërsa sipas televzionit të familjes Berisha, në ata pak mësues që janë vaksinuar, dhjetëra prej tyre qenkan me simptoma!

Por përse është shqetësuar familja Berisha nga procesi i vaksinimit, ndërsa deri më dje akuzonin Edi Ramën se po e linte popullin pa vaksinuar?!

Këtë gjë e ka zbuluar vetë Sali Berisha, i cili thotë se nëpërmjet procesit të vaksinimit, Edi Rama rrezikon të marrë më shumë vota më 25 prill.

Dhe ndaj janë duke mbjellë terror e panik, në mënyrë që njerëzit të mos vaksinohen.

Pavarësisht debatave, mjeku i njohur gjerman dhe profesori i ekonomisë shëndetësore dhe epidemiologjisë në Universitetin e Këlnit, Karl Lauterbach tha se ai “patjetër” do të pranonte ende vaksinën e AstraZeneca dhe se ai nuk mund ta imagjinojë që vaksina do të hiqet tërësisht nga tregu gjerman.

“Unë patjetër do të vaksinohesha me AstraZeneca,” tha ai. “Sepse edhe duke marrë parasysh incidentet që ne tani i dimë, përfitimi është më i madh se dëmi që mund të paraqitet statistikisht. Kjo është arsyeja pse unë do të isha ende gati për vaksinimin tani.”

Madje edhe mjekët pranë PD-së deklaronin një ditë më parë, se nuk ka prova të qënësishme se vaksina e AstraZeneca shkakton komplikacione.

Vetëm një doktor ka dhënë alarmin deri më tani: “Doktor Vdekja”.

Por ai ka tjetër hall dhe është e kuptueshme. /TemA