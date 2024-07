Një studim i ri ka gjetur prova se kimikatet kryesore në shishet plastike lidhen me një rrezik më të lartë të diabetit të tipit 2.

Një studim i botuar në revistën Diabetes zbuloi se kimikati BPA ( bisphenol A), i përdorur për të bërë paketimin e ushqimeve dhe pijeve, duke përfshirë shishet plastike të ujit, mund të zvogëlojë ndjeshmërinë ndaj insulinës, e cila rregullon metabolizmin e sheqerit në trup.

Studimet e mëparshme nuk kanë vlerësuar drejtpërdrejt nëse përbërësit e përdorur në prodhimin e plastikës ose rrëshirave të ndryshme kanë rritur rrezikun e diabetit.

Gjetjet, të cilat do të prezantohen në një sesion shkencor të Shoqatës Amerikane të Diabetit, kërkojnë që Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) të vendosë kufij të sigurt për ekspozimin ndaj BPA në shishet dhe kontejnerët e ushqimit.

Studime të tjera kanë treguar tashmë se kimikati BPA mund të prishë hormonet njerëzore dhe të dëmtojë mëlçinë, sistemin riprodhues dhe trupin.

Është lidhur me forma të ndryshme të tiroides dhe kancerit.

Studimet e mëparshme kanë treguar se njerëzit me nivele më të larta të substancës në urinë kanë më shumë gjasa të kenë probleme me zemrën sesa njerëzit me nivele më të ulëta të bisphenol A në trupin e tyre.

Një studim i Universitetit të Shkollës së Mjekësisë në Exeter në Mbretërinë e Bashkuar, i botuar në revistën PloS ONE, analizoi të dhënat nga rreth 1500 të rritur dhe konfirmoi lidhjen midis BPA dhe problemeve të zemrës, por lidhja midis bpa dhe diabetit nuk është e qartë. Nuk është konfirmuar.

Rreziqet shëndetësore nga BPA lindin për shkak të aftësisë së saj për të imituar veprimin e estrogjenit, i cili mund të prishë sistemin endokrin.

BPA mund të ndikojë në ekuilibrin hormonal sepse imiton veprimin e estrogjenit natyror. Kjo mund të çojë në ulje të rritjes dhe riprodhimit.

Ekspozimi i BPA ka qenë gjithashtu i lidhur me problemet e fertilitetit, anomalitë në zhvillimin e fetusit dhe probleme të tjera riprodhuese si te burrat ashtu edhe te gratë. Disa studime madje kanë treguar se ekspozimi ndaj BPA mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të disa llojeve të kancerit, si kanceri i gjirit dhe i prostatës.

Për të reduktuar ekspozimin ndaj BPA:

– Përdorni enë prej qelqi ose çeliku

– Shmangni përdorimin e produkteve plastike të shënuara “PC” (plastika polikarbonate) ose numri i riciklimit “7”

– Mos ngrohni enë plastike në furrë me mikrovalë

– Preferoni ushqime të freskëta ose të ngrira në vend të ushqimeve të konservuara