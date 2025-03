Lexuesit e Udhëtimeve të Guliverit të Jonathan Swift-it, një vepër e vitit 1726, mbase e kanë vënë re që, në kapitullin e 3-të të pjesës së 3-të librit, ku përshkruhet “Udhëtimi në Laputa”, rrëfehet si astronomët e atij vendi kishin zbuluar dy satelitë të Marsit, me të dhëna orbitale të ngjashme me ato që zbuloi Asaph Hall-i gati një shekull e gjysmë më vonë. I nisur nga kjo, një inxhinier sovjetik projektues i sondave sovjetike që vizituan Marsin dhe Venusin, pati spekuluar që Swift-i ishte bazuar në dokumente dhe të dhëna që patën lënë, në Tokë, vizitorët nga Marsi (në veprën The Difficult Road to Mars)[1].

[the Laputans] “have discovered two lesser stars, or satellites, which revolve around Mars; whereof the innermost is distant from the center of the primary planet exactly three of his diameters, and the outermost five; the former revolves in the space of 10 hours (actually about 7 and a half hours), and the latter in 21 and a half (about 30 hours).”