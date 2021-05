Nga Ben Andoni

Është mirëfilli e dukshme se Partia Demokratike do ta rivotojë në korrik, kryetarin e saj aktual Lulzim Basha. Ashtu si është fare e qartë se baza e Partisë Demokratike mbetet sërish nën frymën e asaj që ka projektuar qysh në fillesa z.Berisha. Dhe, përderisa publiku ta besojë këtë realitet te PD, do vazhdohet me sulmet ndaj procesit zgjedhor dhe ankimimet, denoncimet dhe mosnjohjen e zgjedhjeve. Kjo, e fundit, me ekuivoket e zakonshme se: Ne do jemi në parlament, por nuk do i njohim rezultatet. Me pak fjalë, Partia Demokratike do të vijojë udhën e saj ose atë që e thonë njerëzit “e rinj” të saj nënzë: Basha nuk të mbush mendjen, por më të mirë se ai nuk ka! Të njëjtën, që Socialistët e shprehin për kryetarin e tyre, i cili ka mbledhur rreth vetes, pushtet të paanë.

Po pse nuk përfshihen, njerëz që i atribuojnë vetes, cilësi dhe aftësi për politikë më të mirë dhe të ardhme më të qartë të Demokratëve? Në rastin e PD-së, gjithsesi kjo po ndodh nga një grup, që janë përplasur qysh në fillim me lidërshipin Basha. Të tjerët refuzojnë dukshëm, as të flasin më për të. Tek e fundit e dinë mirë epilogun, në krye gjithnjë janë ata që janë më pak të aftët, por që janë politikisht korrekt me konjukturat. Basha është një i tillë te PD. Ose si e thotë më këndshëm Platoni:”Një nga ndëshkimet për refuzimin e pjesëmarrjes në politikë është që të përfundoni të qeveriseni nga inferiorët tuaj”.

Këtë postulat e dinë mirë shumë nga njerëzit që duan të reformojnë PD-në që nga ana tjetër po sulmohen egërsisht nga të brendshmit, ata që sot përbëjnë enturazhin e tërë të besnikëve të z. Basha. Fundi do jetë si gjithmonë drejtimi nën një grup, që nuk njeh kanone dhe në emër të demokracisë të bën moral.

Janë të disatat zgjedhje që Partia Demokratike anatemon rezultatet, paçka se është pjesë e një sistemi, ku ajo është pjesë e rregullave të lojës dhe madje e ka edukuar publikun e saj në këtë mënyrë.

Ndërkohë që Socialistët po kërkojnë mundësitë më sipërore dhe përgjegjësitë më të paarsyeshme për të ricikluar bazën, duke marrë edhe masa, te PD-ja po merren me një proces, që do e mbaj peng mendimin për reformim në këtë parti shumë pas. Dhe, justifikimi për këtë moment të vështirë, që duket deridiku edhe i arsyeshëm është se duhet të pritet pak në këtë moment të parë pas goditjes e mbas kësaj “masakre zgjedhore” si dhe rrugën që do marrin ankimimet.

Po Basha?! Ai vazhdon sikur të mos ketë ndodhur asgjë. “Për një njeri të sundojë veten është më e para dhe më fisnikja nga të gjitha fitoret”, na vjen nga lashtësia mendimi i Platonit. Ky është momenti, që PD-ja duhet të shikojë veten, sepse nëse do t’i japësh karakterin konservator, të cilës po rreken t’i përmbahen reformatorët e vërtetë, kjo ende duket larg. Kjo është sfida për PD-në të ndryshojë me këtë brum që ka dhe të pranojë realitetin ku e ka vendosur drejtimi i Bashës dhe i kryesisë së saj. Basha vetë po e sundon veten duke përfituar paq nga PD-ja dhe kjo i mjafton.

Teksa militantët vërtetë mund ta mbajnë kryetarin dhe t’i anatemojnë reformatorët, të paktën ka ardhur koha ta shikojnë disi qartë edhe fatin e PD-së, që është e lidhur dhe me ankimimet e sotme, por edhe ato që ky grup politik nuk do t’i ndajë në të ardhmen. Dhe, nëse është kështu si po ndodh me këtë parti atëherë lind pyetja: E pse duhet të ndryshojë atëherë kjo parti, kur shumica e njerëzve të saj në këtë parlament mendojnë njësoj si Basha?! (Javanews)