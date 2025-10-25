Vrasja e Alban Gropçajt në shkurt të vitit 2019 në Brazil vazhdon të mbetet e pazbardhur. 28-vjeçari ishte nisur për disa ditë pushime në Fortaleza, një qytet bregdetar me mbi 2 milion banorë, së bashku me pronarin e tij italian, kur u qëllua për vdekje në rrugë me armë zjarri.
Familjarët e përshkruajnë Albanin si një person të qetë dhe punëtor, pa lidhje me botën kriminale. Vëllai i tij, Iliri, shprehet se humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh: “Si është e mundur që një 28-vjeçar të vritet pa arsye? Gjashtë vjet më vonë, ende presim drejtësi, por rastin po e zvarritin.”
Hetimet fillestare në Brazil çuan në arrestimin e Guido Bertolës, pronarit italian që ishte me Albanin gjatë ngjarjes. Dëshmitarët treguan se dy persona me motor i ndaluan makinën dhe qëlluan tri herë drejt 28-vjeçarit, duke e lënë të vdekur në vend. Guido u gjet i shokuar, por i pa dëmtuar.
Familjarët besojnë se pas pushimeve të përsëritura dhe presionit psikologjik që Albani ndjente nga punëdhënësi i tij, mund të ketë pasur motive të tjera më të errëta.
Sot, pas shumë viteve, drejtësia braziliane nuk ka zbuluar ende autorët apo motivin e vërtetë të vrasjes. “Ne duam vetëm të dimë pse dhe nga kush u vra Albani,” thotë Ana, motra binjake e tij.
