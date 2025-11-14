Ministri i Financave, Petrit Malaj, ka sqaruar arsyet pse qeveria shqiptare ka vendosur të japë bonus për pensionistët dhe jo një rritje direkte të pensioneve.
Sipas tij, qeveria po ristrukturon skemën e pensioneve për të garantuar rritje të qëndrueshme në të ardhmen. “Teksa bëjmë vlerësime të skemës, kemi menduar që të veprohet mbi bazën e bonuseve, të cilat do të shoqërohen edhe me ndryshime strukturore që do të prekin pensionet,” tha Malaj.
Ai shtoi se bonuset do të jenë në përputhje me kontributet e pensionistëve: ata që kanë pasur kontribute më të larta, do të marrin një shumë më të madhe, ndërsa ata me kontribute më të ulëta, do të përfitojnë më pak.
“Ashtu siç kemi deklaruar dhe viti e kaluar, qeveria shqiptare po rikonstrukton këtë skemë, për të garantuar pensione më të larta për pensionistët shqiptarë. Teksa i bëjmë vlerësime skemës, kemi menduar që të veprohet mbi bazën e bonuseve, që do të shoqërohen dhe me ndryshime strukturore që do i bëhen pensioneve
Është menduar që e ardhura shtesë që t’i jepet pensionistëve të jetë në linjë me kontributet që kanë pasur. Ata që kanë pasur kontribute më të ulëta, do të marrin më pak se ata që kanë kontribute më shumë.”, tha ai.
Konferenca e përbashkët me FMN dhe BSH, Malaj: Projektbuxheti i vitit 2026, kujdes të veçantë për pensionistët dhe…
Pas përfundimit të misionit të FMN-së në Shqipëri, Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar zhvilluan një konferencë të përbashkët, ku u diskutuan zhvillimet e fundit ekonomike dhe financiare të vendit.
Ministri i Financave, Petrit Malaj, njoftoi se pritet një ulje e borxhit publik dhe theksoi se projektbuxheti i vitit 2026 mbetet një nga prioritetet strategjike të qeverisë. Ai shtoi se fokusi kryesor i investimeve do të vazhdojë të jetë sektori i turizmit dhe pasuritë e paluajtshme, ndërkohë që investimet e huaja janë rritur me 7% gjatë këtij viti.
“Projektbuxheti i vitit 2026 mbetet një nga prioritetet tona. Ai përfshin forcimin e sektorit të mbrojtjes, kujdes të veçantë për pensionistët dhe reduktimin e vazhdueshëm të borxhit publik. Ky buxhet garanton ruajtjen e balancës fiskale dhe konsolidimin e stabilitetit ekonomik,” deklaroi ministri Malaj.
