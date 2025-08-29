Depozitat në euro rezultojnë të jenë rritur në mënyrë të konsiderueshme edhe për bizneset. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, rreth 283 miliardë lekë ishin depozitat e bizneseve në banka gjatë korrikut, shifër kjo rreth 3.5% më e lartë se në muajin pararendës.
Të gjitha paratë që qytetarët dhe bizneset mbajnë në bankë, pra paratë në llogaritë bankare, në llogari kursimi, në depozita afatshkurtra ose afatgjata dhe të tjera llogariten si depozita të përfshira në paranë e gjerë.
Depozitat në lekë të bizneseve kapin një vlerë prej 116 miliardë lekësh, ndërsa ato në valutë kanë arritur në 166 miliardë lekë në korrik. Nëse bëjmë një krahasim me muajin qershor, kuptojmë që depozitat në lekë kanë pësuar një rritje me gati 3.3%, ndërsa ato në valutë janë rritur me 3.7%.
Ndërkohë, sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, depozitat e transferueshme, të cilat i referohen parave që ne mbajmë në llogaritë tona bankare, janë ato me shumën më të lartë, ndjekur nga depozitat e tjera dhe depozitat me likuiditet të lartë, pra ato pa afat.
Pjesa më e madhe e depozitave janë në Tiranë, pasi në këtë qark është përqendruar shumica e popullsisë dhe bizneseve.
Për sa i përket normave të interesit të depozitave në lek, ato kanë qenë në rënie të vazhdueshme në 2025. Pavarësisht se normat e interesit nuk kanë qenë shumë të favorshme dhe fitimi nga depozitat është më i vogël se më parë, kursimet e shqiptarëve në bankë kanë qenë sërish në rritje. Ndërkohë, normat e interesit për depozitat në euro mbeten më të ulëta se ato në lek.
Leave a Reply