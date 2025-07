Propozimi për armëpushim në Gaza është një moment i rëndësishëm, por ka ende shumë pyetje pa përgjigje. Deri më tani dimë vetëm që Izraeli ka rënë dakord për një armëpushim 60-ditor për shkak të politikave të tij të brendshme, por nuk është e qartë se cilat propozime do duhet të pranojë Hamasi dhe çfarë pritet prej tyre në këmbim.

Për popullin e Gazës, për pengjet izraelite dhe familjet e tyre, ky mund të jetë momenti kur lufta mbaron. Por edhe më parë kemi qenë në një situatë të ngjashme, shumë herë. Por konflikti ka vazhduar. Pyetja kryesore është kjo: “A do ta pranojë Hamasi atë për të cilën ka rënë dakord Izraeli, një armëpushim 60-ditor?”

Korrespondenti i “Sky News” Mark Stone shkruan: “Në fundjavë, një burim në zemër të negociatave më tha: Si Hamasi ashtu edhe Izraeli po refuzojnë të lëvizin nga qëndrimet e tyre. Hamasi dëshiron që armëpushimi të zgjasë derisa të arrihet një marrëveshje e përhershme. Izraeli është kundër kësaj. Në këtë pikë, vetëm Presidenti Trump mund ta thyejë këtë ngërç.”

Ai shton se i njëjti burim është shprehur se nëse Trump nuk do të këmbëngulë në arritjen e armëpushimit, atëherë “do të mbetemi në një ngërç”.

Problemi është se njoftimi i bërë publik deri më tani nga Donald Trumpi është vetëm një version i përmbledhur i tij në mediat sociale i asaj që Izraeli mund të ketë rënë dakord, dhe ne nuk i dimë detajet dhe kushtet që i janë bashkëngjitur propozimeve të Izraelit.

A do të tërhiqen trupat izraelite nga Gaza? Plotësisht? Apo pjesërisht? Sa të burgosur palestinezë do të pranonin që t’i lironin nga burgjet e Izraelit? Dhe pse vetëm 60 ditë? Pse jo një armëpushim total? Çfarë po kërkojnë ata nga Hamasi në këmbim?

Ne thjesht nuk i dimë përgjigjet për asnjërën prej këtyre pyetjeve, përveç njërës.

Pse Izraeli dëshiron vetëm një armëpushim 60-ditor?

Ne e dimë pse Izraeli dëshiron një armëpushim 60-ditor, jo një të përhershëm. Gjithçka ka të bëjë me politikën e brendshme. Nëse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të binte dakord tani për një armëpushim të përhershëm, të djathtët ekstremë në koalicionin e tij do ta rrëzonin qeverinë e tij.

Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, të dy kanë qenë të qartë në lidhje me dëshirën e tyre që lufta të vazhdojë. Ata mbajnë ekuilibrin e pushtetit në koalicionin e Netanyahut.

Nëse Netanyahu pranon vetëm 60 ditë armëpushim, të cilat brenda vendit ai mund t’i shesë vetëm si një pauzë, atëherë kjo mund t’i qetësojë të djathtët ekstremë për disa javë derisa parlamenti izraelit, Knesseti, të tërhiqet për pushimet e verës.

Gjithashtu, nuk është rastësi që presidenti amerikan ka bërë thirrje që gjyqi ndaj kryeministrit Netanyahu për korrupsion të anulohet. Pa perspektivën e burgut, Netanyahu mund të jetë më i gatshëm të heqë dorë nga lufta, i sigurt se fokusi nuk do të zhvendoset menjëherë në cenueshmërinë e tij politike dhe ligjore.