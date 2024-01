Kryetari i degës së PSD-së në Shkodër, Ardian Hysa nëpërmjet një lidhje ‘skype’ për emisionin “Studio Live” me gazetarin Arbër Hitaj ka sqaruar përse këshilltarët e partisë që ai përfaqëson bashkuan votat me koalicionin ‘Bashkë Fitojmë’ dhe PD-në duke rrëzuar buxhetin për bashkinë e Malësisë së Madhe për vitin 2024.

Ai theksoi se këshilltarët e Partisë Social Demokrate nuk ishin njoftuar 5 ditë para për mbledhjen ku do të votohej buxheti dhe se nuk ishin të qartë për disa pika për të cilat nevojitej një rishikim.

Më tej kreu i PSD në Shkodër, tha se këshilltarët socialdemokratë nuk do të bëhen pengesë për miratimin e buxhetit, por shkak shtoi se nevojiten disa ndryshime të vogla për zona si Kopliku dhe njësitë administrative përreth për të cilat nuk janë parashikuar mjaftueshëm investime.

“Patjetër që nuk do bëhemi pengesë por buxheti, sipas ekspertëve me të cilët jemi konsultuar do të ketë pika ndryshimi dhe do bëhemi palë me PS dhe parti të tjera që mendojnë për të mirën e buxhetit. Projektbuxheti nuk ka përfshirë disa zona ku ka pjesë të madhe të popullsisë. Si për shembull qendra e Koplikut nuk është përfshirë ndërsa në zona të thella rurale ka super investime. Qyteti i Koplikut, ka zero investim. Edhe komunat rreth e rrotull për të cilat nuk janë parashikuar investime nga buxheti. Në bazë të konsultave që kemi patur me kryetarin e bashkisë, po bëhen ndryshimet”- argumentoi kreu i PSD në Shkodër.