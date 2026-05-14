Mazhoranca dhe opozita kanë votuar njëzëri projekt-rezolutën për procesin e integrimit evropian të vendit.
Me 114 vota pro, asnjë kundër dhe 1 abstenim të Bujar Leskajt, deputetët e PS dhe PD arritën konsensusin mbi këtë dokument.
Rezoluta parashikon bashkëpunim gjithëpërfshirës dhe angazhim të përbashkët për avancimin e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Ajo thekson nevojën për dialog politik dhe shoqëror gjithëpërfshirës, me synim garantimin e një konsensusi kombëtar mbi prioritetet europiane.
Konsensusi mes palëve politike është një nga rastet e pakta të bashkëpunimit të gjerë në Kuvend për çështje të integrimit evropian, duke sinjalizuar një qëndrim të unifikuar përballë procesit të negociatave me BE-në.
