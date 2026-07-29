Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të mërkurë, 29 korrik, me një postim në Facebook, ku ka publikuar dy tabela të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA) për mbulimin mediatik të partive politike në televizionet kombëtare dhe radio gjatë edicioneve kryesore të lajmeve.
Rama thekson se të dhënat e AMA-s tregojnë se Shqipëria nuk ka lidhje me autokracitë apo regjimet, siç pretendojnë, sipas tij, kundërshtarët politikë dhe një pjesë e mediave.
Ai i cilëson tabelat si “pasqyra të mjerimit intelektual” të atyre që, sipas tij, flasin vazhdimisht për një regjim në Shqipëri dhe kërkojnë arsye pse ai nuk rrëzohet.
Sipas monitorimit të AMA-s për muajin qershor 2026, partitë politike patën në dispozicion gjithsej 402.47 minuta mbulim në edicionet kryesore të lajmeve.
Nga kjo kohë transmetimi, Partia Socialiste zuri 36.05%, ndërsa opozita në tërësi mori 63.95% të hapësirës mediatike.
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