Ndryshimet e Kodit Zgjedhor për të lehtësuar votën e diasporës, që ishin dakordësuar më herët me PD, por që tani kushtëzohen nga partia e Berishës, rrezikojnë që të mos miratohen në 13 shkurt. Insistimi i Demokratëve për të lejuar votimin edhe pa një dokument identifikimi shqiptar, detyron socialistët të kërkojnë të tjera vota opozitare për të arritur 84 kartonët jeshil që kërkon ndërhyrja në Kodin Zgjedhor.

Në mikrofonin e A2CNN, Dashamir Shehi i LZHK është i pari që deklaron votën pro.

“Do votimin të gjitha ndryshimet, edhe propozimet e PD dhe të PS. Mjafton që kjo të bëhet. A do bëhet mirë herën e parë, jo nuk do bëhet”.

Enkelejd Alibeaj nga Djathtas 1912 që kontrollon 3 vota Parlament, vendos tjetër kusht nga PD por që ka më pak gjasa të pranohet nga socialistët.

“Pozicioni ynë është që në votojmë çdolloj mase ndryshimi ligjor që lehtëson aksesin dhe shprehjen e lirë të vullnetit të shqiptarëve jashtë Shqipërisë, me një kusht. Atë që kemi kërkuar shumë kohë më parë, listat e hapura”, deklaroi Alibeaj.

Hapur kundër shprehet deputetja e pavarur, Flutura Açka.

“Unë nuk e kam votuar këtë Kod Zgjedhor dhe kozmetika tani nuk e ndryshon thelbin e tij. Ky Kod Zgjedhor me të gjithë kozmetikën e vet, nuk i jep mundësi të rinjve të futen në sistem dhe do të sigurojë po të njëjtën kënetë parlamentare”, u shpreh Açka.

Me konfigurimin aktual të Kuvendit, Partia Socialiste ka 78 vota të sigurta, 75 të vetat dhe 3 të aleatit Tom Doshi. Në ndihmë mund të vijë PDIU me 4 mandatet e saj, pas sinjaleve për afrimitet me socialistët të shprehura më herët, por sërish as votat e tyre nuk mjaftojnë për të bërë 84. A2 CNN kontaktoi përfaqësues të PDIU, por nuk mori një përgjigje.

Përveç votave të kontrolluara nga Shpëtim Idrizi, socialistëve u nevojiten edhe 3 kartonët e grupit të Lulzim Bashës. A2CNN kontaktoi edhe me ta, duke marrë një përgjigje me shkrim, që flet për pazar mes Ramës dhe Berishës.

“Rama- Berisha nuk kanë interes të votojë diaspora. Gjithçka e kanë bërë për të kontrolluar votën e tyre në bashkëpunim me njëri-tjetrin. Ata po bëjnë gjithçka në koordinim me njëri-tjetrin për të penguar ndryshimin, por nuk do t’ia dalin. Siç kemi ofruar prej ditës së parë, propozime për garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, do të bëjmë gjithçka në funksion dhe shërbim të kësaj. Një gjë është e sigurt diasporën nuk do ta përdorin dot për hallet e tyre” u përgjigjën Demokratët Euroatlantikë.

Matematika mund të ndajë rezultatin për një votë, të cilën e disponon deputeti Agron Shehaj i Partisë Mundësia.