Ndërsa zyrtarisht kreu i KQZ bëri me dije se PS ka siguruar 74 mandate, vijnë edhe urimet nga ndërkombëtarët për kryeministrin Edi Rama.

Kështu Presidenti Turk Erdogan dhe Kryeministri Grek Mitsotakis kanë uruar kryeministrin për këtë rezultat të arritur, që i siguron deri më tani mandatin e 3 qeverisës.

Urime për rezultatin ka marrë edhe nga Ministri i Jashtëm Italian Di Maio dhe lideri i opozitës italiane Salvini.

