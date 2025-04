Partinë Socialiste e sheh si fituese të zgjedhjeve të 11 majit, ndërsa për Berishën tha se premtimet që bënë në fushatë i ka gënjeshtra.

Ka qenë ky komenti i ish- deputeti Spartak Braho, i cili i ftuar mbrëmjen e sotme në emision ‘Frontline Intervieë’, në Report TV me gazetaren Marsela Karapanço komentoi fushatën e partive politike në vend.

‘Ndryshimi është se Rama vjen me bilance, ka qeverisur disa mandate kurse Berisha gënjen edhe i beson vet gënjeshtrat e tij, thotë do rris pensionet ku do ti gjejë lekët ai. E kam thënë disa herë e majta fiton, me rezultat të ngushtë por fiton këto zgjedhje. Për mua në politikën e jashtme Rama ka qenë brilantë. Ndryshimet në fushën e turizmit janë fenomenale, është degë e rëndësishme e ekonomisë. Por shqiptarët do ta votojnë PS. Më mirë e keqja më e vogël se Berisha. Rama vjen në pushet sepse do ta votojnë, pasi nuk duan që të votojnë Berishën’, tha ai.

Braho ka shtuar se Berisha është një sociopat dhe i papërballueshëm ,pasi flet dhe nis të besojë ato që thotë.

“Berisha është sociopat! S’mbahet në tavolinë, e përballonte vetëm Fatos Nano”, tha ai.

Teksa u ndal tek këshilltari elektoral i PD-së, Chris LaCivita Spaho tha se është një lobist i zakonshëm. Braho tha se ai s’mund të ndikojë në heqjen e non gratës së Berishës, e cila sipas tij do ta ndjek gjithë jetën.

‘Ai ka qenë përfaqësues i nja kapo që ka drejtuar fushatën e Trump, ai direkt vetë jo. Se kemi dëgjuar njëherë që të flas. Çfarë ka ai çelësin e artë që do t’i jap fitore Berishës. Ai s’ka lidhje me një strateg që vjen përtej oqeanit. Për non gratën e sqaroi edhe Ambasada amerikane që Berishën do ta ndjek sa të jetë gjallë. Ai është një lobist i zakonshëm, LaCivita s’ka as vulë që të jap ndonjë vendim. Ai për lekë ka ardhur këtu. Fituan ose jo, ai i mori lekët’, tha ai.