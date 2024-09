Socialisti Petro Koçi komentoi në Ditarin me Bruna Çifligun dhe zhvillimet e fundit brenda PS, si dhe vendimin e kryeministrit Rama që deputetët e vjetër do të shkojnë në një përballje të drejtëpërdrejtë me rivalët e opozitës dhe nuk do të jenë pjesë e listës së mbyllur.

Koçi e sheh si pragmatist këtë vendim të kryesocialistit, teksa shton se po të krahasosh listat e drejtuesve politikë të dy forcave mund të dallosh se ajo e PS është fituese, nisur dhe nga rezultatet e fundit zgjedhore.

“Rama nuk ka zgjedhur një ekip dhe një taktikë për të bërë ndere. Rama ka zgjedhur një ekip që jep maksimumin. Është zgjedhje parimore dhe pragmatiste. Në pjesën ku do motivohet dhe angazhimi personal që është lista e hapur kuptohet që duhen më shumë ata me përvojë. Unë mendoj që listat do të jenë të kombinuara. Edhe te ajo e mbyllura do ketë brenda…Unë hyj te ajo kategori që duhet të jem pjesë e një fushate që fitohet duke ushtruar përvojën. Edhe po të shohësh ekipet e drejtuesve në qark sheh se në PS njëri është më fitues te tjetri dhe tek opozita, njëri më humbës se tjetri. Epërsia e forcës në pushtet është rritur”, tha Koçi në A2.