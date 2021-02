Edvin Kulluri, një nga zërat më të fortë kundë Bashës, brenda opozitës në një reagim për sondazhin e publikuar së fundi në lidhje me përceptimin e shqiptarëve ndaj qeverisë dhe opozitë shkruan se:

“Fatkeqesisht sondazhi i Euronews Albania konfirmon perceptimin e pergjithshem te 4 viteve te fundit se: shumica prej 54% nuk miratojne punen e qeverise ndersa 63% performancen e opozites!

E perkthyer ndryshe, pjesemarrja ne zgjedhje do jete e ulet krahasuar me zgjedhjet e viteve 2013 dhe aq me keq 2017, c’ka favorizon Partine Socialiste drejt mandati te 3-te pa konsensus populllor.

Shkurt, qeveria eshte e keqe, opozita akoma me e dobet!

“Betejen mes militantesh e fiton PS” eshte aksiome e njohur”, përfundon Kulluri.

g.kosovari