PS do të çelë zyrtarisht sot fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 Majit. Takimi pritet të nisë në orën 12:00 në sheshin ”Skënderbej”. Slogani i PS do të jetë “Shqipëria 2030 në BE, vetëm me Edin dhe PS”.

Partia Socialiste ka zgjedhur 12 Prillin për të hapur zyrtarisht fushatën, dhe pikërisht këtë orë, një simbolikë që lidhet me 12 yjet e flamurit të BE, që socialistët e kanë premtim kryesor. Fjala kryesore pritet të jetë ajo e kryesocialistit Rama, i cili do të flasë në lidhje me objektivin e fushatës.

Një ditë më parë, në ditën ku do të niste zyrtarisht fushata, PS zhvilloi një takim me gratë dhe vajzat me 12 qarqet e vendit, në Teatrin e Operas dhe Baletit, një aktivitet që zgjati mbi dy orë. Gjatë fjalimit të tij, kryesocialisti vuri në pah rolin thelbësor të grave në strukturën e PS, dhe mbështetjen e tyre.

“Shqipëria është grua, Evropa është grua dhe suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në BE varet në radhë të parë nga nënat, motrat dhe bijat e Shqipërisë. Nuk ka asgjë që mua më bën më shumë krenar për PS-në sesa fakti që kjo forcë politike mbështetet fuqimisht nga gratë dhe vajzat e Shqipërisë”, tha Rama dje.

Ai gjithashtu shprehu bindjen se në të ardhmen Shqipëria do të ketë një kryeministre grua, dhe sipas tij, do të jetë nga radhët e socialistëve.

”Jam i bindur që nuk është aq e largët dita sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të jetë edhe gruan e parë kryeministre, dhe as nuk e diskutoj fare se do të jetë socialiste”, shtoi kryesocialisti.