Partia Socialiste triumfoi në këto zgjedhje duke fituar mandatin e 3 me 74 mandate, ndonëse objektivat e vendosura nga kryeministri Edi Rama ishin më të larta. Një muaj më parë (8 mars), ditën kur PS dorëzoi listën e kandidatëve për deputetë në KQZ për zgjedhjet e 25 Prillit vendosi edhe objektivin bazë dhe maksimal. Objativi bazë ishte 78 mandate dhe ai maksimal 88 mandate, ndërsa sot ka fituar me 74 mandate.

Duke bërë një krahasim me mandatet e fituara në secilin qark me objektivat e vendosura nga PS, rezulton se qarku i vetëm ku është arritur objektivin maksimal është Gjirokastra. Në Lezhë, Durrës, Elbasan, Berat, Korçë dhe Vlorë është arritur objektivi bazë ndërsa në Shkodër, Kukës, Dibër, Tiranë dhe Fier nuk u arrit as objektivi bazë dhe as ai maksimal.

Në Shkodër objektivi bazë ishte 4 mandate, maksimali 5 mandate, ndërsa në zgjedhjet e 25 prillit PS mori vetëm 3 mandate. Në Kukës Rama kishte vënë objektiv 2 mandate (bazë dhe maksimal) por që në fakt mori 1 duke mos arritur asnjërin objektiv.

Në qarkun Lezhë objektivi bazë ishte 3 mandate dhe ai maksimal 4. Këtu është arritur objektivi bazë duke marrë 3 mandate. Edhe në Dibër nuk është arritur as objektivi bazë as ai maksimal që ishte 3 mandate. PS në këtë qark mori 2 mandate, me një diferencë të vogël me PD e cila mori 3.

Në Durrës është arritur objektivi bazë duke marrë 8 mandate. PS në këtë qark kishte objektiv bazë 8 mandate objektiv maksimal 9 mandate. Jashtë parashikimeve ka dalë edhe rezultati në Tiranë. Ps kishte objektivi bazë 19 mandate dhe maksimali 20 mandate për këtë qark, por mori vetëm 18 prej tyre.

Në Elbasan është arritur objektivi bazë me 8 mandate. PS kishte objektiv maksimal 9 mandate në këtë qark.

As në Fier nuk është arritur asnjë nga objektivat, ai bazë dhe maksimal që ishin 11 dhe 10. Ps ka marrë 9 mandate në këtë qark. Në Berat u arrit objektivi bazë, pasi PS mori 5 mandate. Kurse objektivi maksimal ishte 6 mandate.

Objektivi bazë është arritur edhe në Korçë. PS mori 6 mandate në zgjedhje, ndërsa objektivi maksimal ishte 7 mandate. Po ashtu edhe në Vlorë Edi Rama ka arritur objektivin bazë me 8 mandate, ndërsa maksimali ishte 9.

Në Gjirokastër është arritur objektivi maksimal me 3 mandate. Ky është i vemti qark ky është arritur objektivi maksimal i vendosur nga kryeministri, ndërsa baza ka qenë 2 mandate.

