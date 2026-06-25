Nga Jakin Marena
Protesta në Tiranë po hyn në ditën e 26 dhe tashmë janë bërë të qarta të gjitha axhendat që po shfrytëzojnë idealizmin e shumicës së qytetarëve protestues, për të arritur qëllimet e tyre!
Nuk kemi pse ta fshehim faktin se, në mënyrë cinike, madje deri në provokim, grupi organizator nuk e humbet asnjëherë rastin për të treguar se ‘tehu’ i kësaj proteste është drejtuar kundër SHBA dhe presidentit Trump! Dhe këtë sulm të orientuar nuk e kanë vetëm për shkak se po investon vajza e dhëndri i tij në Sazan dhe Zvërnec, por me sa duket është një axhendë anti-amerikane e mirëmenduar, e konturuar shumë kohë më parë për të arritur këtu! Dhe axhenda anti-SHBA e anti-Trump po aplikohet fare hapur, madje duke u kujdesur që të mos bëhet asgjë e fshehtë! Kjo është bindja jonë sëpaku, teksa analizojmë hap pas hapi faktet dhe zhvillimet!
Që në krye të herës, nisi si axhendë anti-Trump devijimi i ‘Revolucionit Flaming’, teksa këto ditët e fundit u transformua në revolucion anti-SHBA! Kjo u materializua madje që nga podiumi i protestës, teksa një i ri, nuk e dimë se nga kishte ardhur, por pretendonte se ishte student dhe se në emër të ambasadës së SHBA në Tiranë ishte kërcënuar, pasi kishte lidhje me protestën! Kjo ishte një ngritje një ‘oktavë’ më lart e akuzave dhe sulmeve ndaj SHBA, çka solli dhe reagimin e menjëhershëm të ambasadës amerikane në Tiranë, teksa e ka mohuar rastin! Duket si një rast i sajuar keq ky, por ama tregonte tendencën që do të merrte protesta në orët e ditët në vijim! Ishte një provë, me sa duket! Pavarësisht se ‘nuk duhet kruar asnjëherë me miellin e amerikanit’!
Dhe vetëm pak minuta më vonë, po në këtë ditë, në emër të protestës ultimatumin kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij e lexoi Dritan Goxhaj, tashmë një ish pjesëmarrës i debatueshëm në radhët e UÇK, por ama një pro iranian 24 karat, një pro islam radikal dhe mbi të gjitha një i deklaruar publikisht kundër SHBA-së, sidomos për qëndrimin ndaj Lindjes së Mesme e në raport me Iranin dhe mbështetjen ndaj Izraelit! E ka treguar publikisht këtë qëndrim, madje duke këmbëngulur se nuk tërhiqet nga anti-amerikanizmi i tij! Janë deklarata të fundit këto të bëra nga Goxhaj, jo të bëra në rininë e tij të hershme! Kur dhe falej ndonjë gjë!
Ky është provokimi i dytë që protesta i ka bërë publikisht aleatit tonë më të madh e jetik, SHBA-së në vetëm pak minuta, që nga podiumi i protestës përballë kryeministrisë, protestë e cila zhvillohet nën sloganin e zhdukjes së klasës aktuale politike e risjelljes së “Shqipërisë së re”, sipas modelit neomarksist, të ‘shartuar’ dhe me modelin e islamit politik të mbështetur nga ajatollahët, islami radikal por dhe Albin Kurti nga Kosova, si dhe prurjet e tij nga Maqedonia e Veriut apo treva të tjera shqiptare ose jo, ku ai ka ndikimin e vet!
Ilustrimi më i qartë është se përveç aktivistëve dhe zyrtarëve të VV-së, përmes neomarksitit Elvis Hoxha protesta po përkrahet me pjesëmarrje fizike e organizim edhe nga njerëz të tillë, që përfaqësojnë interesa të grupeve të ndryshme fetare në Kosovë. Përfaqësojnë islamin politik, të kryesuar nga ‘mentori’ i Kurtit, vetë Isamedin Ferraj, i ‘instaluar’ në Tiranë këto ditë proteste!
Protestat në Tiranë janë mbështetur nga Irani zyrtar, por dhe nga shqiptarët e Kosovës të besimit “shija”, të cilët nuk kanë hezituar të udhëtojnë drejt kryeqytetit shqiptar dhe të marrin pjesë. Madje të kryesuar nga aktivistja nga Kosova, Ikballe Huduti, e cila ka foto me ish-presidentin e Iranit, kjo linjë radikale islamike ka qënë dhe është pjesë e protestës në Tiranë, madje nën thirrjet ‘Rama ik, duam Albin Kurtin’! Çka tregon se Irani e mbështetësit e tij në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e Shqipëri, jo vetëm që i kanë futur ‘hundët’ në këtë protestë duke e devijuar axhendën e saj, në islamike, por dhe ‘duart’ teksa kanë marrë në dorë organizimin e saj! Dhe me bekimin total të Albin Kurtit, me qëllimin e vetëm, destabilizimin e Shqipërisë!
Për këtë arsye, pikërisht këtë të enjte, Ikballja e Albinit është shpallur e padëshirueshme në Shqipëri, me firmën e ministrit tonë të Brendshëm, besfort Lamallari, për një periudhë 15 vjeçare. Motivi i këtij vendimi bazohet në informacionet e grumbulluara, sipas së cilave, veprimtaria e kësaj shtetese vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare, si dhe rendin e sigurinë publike. Dhe mirë ka bërë! Për më tepër që nuk është gabim që të zgjerohet edhe pak ‘rrezja’ e veprimit, për të shpallur të padëshiruar dhe persona të tjerë, si rrezik për shqiptarinë!
E themi këtë, sepse të ‘dyndesh’ nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva dhe Sanxhaku e të protestosh në Tiranë kundër kryeministrit dhe qeverisë së një shtetit sovran, më e pakta është maskarallëk! Dhe më e shumta, janë axhendat detyruese për ta me sa duket, dhe kur merr para e mbështetje, ke dhe detyrime që ta hedhësh vallen sipas këtyre axhendave! Ia kanë ‘zënë kokën me derë’ me sa duket, ndaj dhe Albini vepron kështu! Dhe sipas ‘ritmit’ serb!
Por, grupimi organizator i dominuar nga axhenda neomarksiste dhe e islamit politik ka gjetur dhe përfaqësuesin ideal për të përfaqësuar këtë protestë, Dritan Goxhajn, i cili jo vetëm është një pro iranian i thekur dhe një anti-amerikan i thekur, por mbi të gjitha, me fjalë të paktën, ‘u shkrin plumbin në gojë’ kabinetit qeveritar, politikanëve të vjetër e kujtdo politikan që për të nuk bën! Duke deklaruar se ‘ka ardhur koha e Avni Rustemit’! Dhe kjo është e rrezikshme, madje duhet të jetë pjesë e axhendës së zbulimit dhe hetimit të organeve ligjzbatuese shqiptare dhe aleate!
Si për ta përmbyllur momentin anti-amerikan, u dha lajmi se më 4 korrik do të zhvillohet protesta mbarëkombëtare, me pjesëmarrjen nga i gjithë vendi, nga të gjitha trevat shqiptare dhe nga diaspora shqiptare! Duke bërë thirrje për pjesëmarrje masive, ‘për mbrojtjen e atdheut’!
Për të gjithë ata që nuk e dinë, 4 korriku është dita e festës kombëtare të SHBA-ve, është festa e pavarësisë së aleatit tonë më të madh, i cili na është gjendur pranë në të gjitha momentet më të vështira për ekzistencën e shtetit shqiptar, por dhe për çlirimin dhe themelimin e shtetit të dytë shqiptar, Kosovës! Pikërisht në këtë ditë, nga grupi organizator thirren diaspora e shqiptarët nga të gjitha trevat në rajon për të protestuar në kryeqendrën e shqiptarisë në Tiranë, për të përzierë protestën anti-SHBA me festën e pavarësisë së SHBA dhe për ta rezonuar atë! Hapur fare!
Thirrja e një proteste mbarëkombëtare pikërisht më 4 korrik, ditën e përvjetorit të Pavarësisë së SHBA,nga grupi organizator është një specifikim i qartë i orientimit tashmë të hapur dhe të rrezikshëm të kësaj lëvizjeje që nisi me Zvërnecin, vijoi si anti-Trump e tashmë është ‘dorëzuar’ përfundimisht në dorë të njerëzve të islamit politik, si protestë anti-SHBA! Nëse e ‘përtypin’ protestuesit idealistë këtë axhendë të daljes kaq hapur kundër aleatit tonë të madh, të kuptohemi!
Deri më tani nga SHBA nuk ka ardhur ndonjë reagim zyrtar në mbështetje ose kundër protestës në Tiranë, as kundër thirrjeve e këtyre cic-miceve neomarksiste që janë kundër investimeve të huaja, imperializmit amerikan dhe të islamit radikal politik që me bosht kryesor nga Kosova e Maqedonia e Veriut, po shfaqin orientim të fortë pro Iranit, islamit radikal, dhe kuptohet me këtë rast dhe pro Albinit. Pasi ai e ka ngritur në sistem qeverisjen në Kosovë pikërisht në këto dy shtylla: Neomarksizmin, islamin politik dhe mbi të gjitha kundërshtimin e gjithçkaje amerikane dhe perëdimore! Si Al Bagdadi vaktit, kur ngritit Shtetin Islamik të ISIS! Dihet fati i tij!
Pavarësisht se nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga ana e SHBA për këtë tentativë të grupeve të caktuara neomarksiste, islamike me sposorimin direkt të Iranit, Serbisë, pjesës tjetër të vendeve jo mike të Shqipërisë dhe mbi të gjitha të Albinit në Kosovë, mesazhet e ‘koduara’ janë dhënë nga amerikanët! Ata mbajnë shënime dhe japin sinjale paralajmëruese si fillim! Urtë e butë! Pasi po cënohet siguria e SHBA, sepse Shqipëria është vend anëtar i NATO-s, kandidati më potencial për anëtarësim në BE pas 3 vitesh dhe mbi të gjitha, është një aleat strategjik i SHBA!
Sinjali i parë erdhi nga presidenti Donald Trump, i cili ka vendosur të zgjasë edhe për një vit gjendjen e emergjencës kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Trump argumenton se situata në rajon vazhdon të paraqesë rreziqe për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme amerikane. Vendimi mban në fuqi regjimin e sanksioneve e masave ndëshkuese ndaj individëve, grupeve e organizatave që konsiderohen se minojnë paqen, stabilitetin, marrëveshjet e pasluftës dhe institucionet demokratike në rajon.
Sipas administratës amerikane, vazhdojnë të ekzistojnë shqetësime lidhur me përpjekjet për të sfiduar sovranitetin e integritetin territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor, për të dobësuar institucionet e krijuara pas konflikteve të viteve ’90, si dhe për korrupsionin e rëndë që pengon sundimin e ligjit e zhvillimin demokratik. Shtëpia e Bardhë vlerëson se veprimet destabilizuese, dhuna ekstremiste, korrupsioni dhe përpjekjet për të shmangur sanksionet amerikane vazhdojnë të përbëjnë kërcënim për stabilitetin rajonal dhe interesat e SHBA-ve.
Pra, mesazhi amerikan është i qartë! Nuk do të tolerohen veprimet destabilizuese si dhe dhuna ekstremiste në Ballkan, rajon, pjesë i të cilit është dhe Shqipëria! Madje parashikohen emra të rinj që do të shpallen ‘non grata’, si elementë shqetësues, destabilizues e goditës të institucioneve të shtetit! Kujtojmë se përmes këtyre protestave, grupet radikale të islamit politik, fqinjët tanë për interesa konkurrence, neomarksistët e deri tek Vetëvendosja e Albin Kurtit po tentojnë të godasin institucionet demokratike shqiptare, për të destabilizuar Shqipërinë, vendin e vetëm që ka pasur e ka stabilitet në rajon, vendin që bashkë me Malin e Zi është në krye të listës për t’u anëtarësuar në BE brenda vitit 2030! Nuk e durojnë këtë me sa duket, ndaj duan t’i zhbëjnë këto arritje!
Sinjali tjetër i ‘koduar’ është dhënë po nga presidenti Trump dhe administrata amerikane, teksa në një qëndrim zyrtar të tyre kanë nënvizuar zhgënjimin e madh, pasi sipas Trump, teksa SHBA ka dhënë triliona dollarë për sigurinë e Evropës, përfshirë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor dhe nuk kanë marrë mbrapsht asgjë, vetëm refuzimin për kontribuar në aksionet amerikane të paqes, apo refuzimin për investimet strategjike amerikane në këto vende!
Dhe në këto vende, mesazhi është se është përfshirë dhe Kosova, pasi një tjetër projekt amerikan është refuzuar nga qeveria në detyrë e Kurtit. Fjala është për gazin e lëngshëm që vjen nga SHBA në portet Europiane dhe infrastrukturën që pritej të kalonte në Kosovë për shpërndarjen e tij. Qëllimi i këtij projekti të madh që po zbatohet mes SHBA dhe Europës është, ulja e varësisë nga furnizimi i kontinentit të vjetër me gazin rus, një plan me sfond jo vetëm ekonomik, por edhe politik: një ndarje përfundimtare nga Moska. Por për këtë projekt, për të cilin janë alokuar fonde, qeveria e Kurtit nuk ka shprehur gatishmëri dhe nuk e sheh gazin amerikan si prioritet kryesor. Madje, qeveria e Kurtit e ka argumentuar refuzimin me justifikimin se, infrastruktura e gazit do të kushtonte shumë dhe mund të mos kishte ndikime ekonomike afatgjatë.
Por mesazhi i ‘koduar’ amerikan është akoma më i rëndë për Albinin! I cili po tenton fort që të ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit amë. Dora e Albinit ndjehet fort në organizimin e protestave në Tiranë, një tentativë për destabilizim të Shqipërisë, vendit anëtar në NATO, kandidatit potencial për në BE e aleatit strategjik i SHBA, i cili konsiderohet vend lider në rajon dhe pikë orientimi për aleatët tanë strategjikë, në garantimin e sigurisë në pjesën lindore të NATO-s! Dhe teksa përmenden refuzimi i intestimeve potenciale amerikane, mesazhi i ‘koduar’ ndaj Albinit ka të bëjë pikërisht tek mbështetja që Vetëvendosja u ka dhënë dhe po u jep protestave anti-Trump në Tiranë, përfshirë këtu përpjekjen për të penguar investimin në Zvërnec e Sazan, investim i vëllezërve nga Katari ky, si dhe i Kushner e Ivanka Trump! Gjaku nuk bëhet ujë dhe kjo dihet!
Ka dhe mesazhe të tjera të koduara, aspak të mira për Albinin! E themi këtë, pasi Kosova nuk do të jetë pjesë e samitit të NATO-s që do mbahet më 7-8 korrik në Ankara të Turqisë, pavarësisht se Sekretari i Përgjithshëm, Mark Rutte, ka deklaruar se 10 vende jo-anëtare do t’u bashkohen 32 shteteve anëtare të Aleancës në këtë takim të nivelit të lartë. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar se Kosova do të mbetet jashtë këtij samiti, pasi “institucionet në Kosovë nuk janë ftuar të marrin pjesë në Samitin e liderëve të Aleancës në Ankara”. Turqia, do ta kishte ftuar me të dyja duart Albinin, po ta kishte në dorë që të vendoste! Dihet pse!
Janë të tjerë që vendosin për pjesëmarrjen ose jo të Kosovës! Axhenda izoluese, neomarksiste, refuzuese dhe përfshirja e islamit politik në parlament e në qeverisjen e VV në Kosovë, kanë ndikuar në këto përjashtime! Shtuar këtu dhe përpjekjen për ta shtrirë në rajon këtë ndikim të së keqes! Ndërkohë që në samitin e Ankarasë pritet të marrë pjesë vetë presidenti amerikan, Donald Trum! Merr pjesë dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama! I cili për momentin vijon vizitën në Poloni, ku po merr pjesë në Konferencën dy ditore për Rindërtimin e Ukrainës!
Këto janë disa nga mesazhet e ‘koduara’ amerikane për të gjithë ata që tentojnë të destabilizojnë rajonin! Edhe për këtë protestën shumëngjyrëshe në Tiranë, ku axhenda e huaj po tenton të destabilizojë vendin! Pa ia dalë për hir të së vërtetës, pasi protesta po shkon drejt shuarjes, pikërisht për shkak të këtyre axhendave antikombëtare, dhe kundër aleatëve tanë strategjikë!
Leave a Reply