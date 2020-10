Presidenti i Republikës Ilir Meta ka shfrytëzuar kohën e kthjellët sot me rreze dielli për të kaluar disa momente në natyrë me një mik me sa duket të veçantë, Edin.

Por nuk është fjala për kryeministrin shqiptar, dikur aleatë por një tjetër Edi.

Meta citon dhe një varg nga kënga legjendare e kënduar nga Vaçe Zela “Rrjedh në këngë e ligjërime”, vargje të ngjashme dhe me Eposin e Kreshnikëve.

“Me Edin. ‘Fort po shndrit ai diell’.”, shkruan Meta.

