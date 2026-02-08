Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, deklaroi gjatë një konference për shtyp se Ligji për Gjuhët parashikon zhvillimin e provimeve edhe në gjuhën shqipe dhe se kjo dispozitë do të zbatohet në praktikë.
Ky qëndrim u përshëndet nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila vlerësoi iniciativën e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut dhe përgëzoi autoritetet maqedonase për vendimin për të zbatuar legjislacionin në fuqi dhe Marrëveshjen e Ohrit, duke theksuar edhe rolin e nismës së ambasadorit shqiptar, Denion Meidani.
“Përgëzojmë studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në përputhje me të drejtat e garantuara nga Kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi.
Vlerësojmë gjithashtu gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht Kryeministrit Mickoski dhe Zëvendëskryeministrit Sali, për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit.
Dialogu, zgjidhjet institucionale dhe respekti për të drejtat mbeten rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike”, shkruan ministrja Spiropali.
