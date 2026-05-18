Në Shkup u mbajt sot protesta e studentëve shqiptarë për gjuhën shqipe. Zëvendëskryeministri Bekim Sali ka thënë në Kuvend se provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe.
Ai shtoi se studentët kanë të drejtën e tyre për të protestuar dhe ata po e bëjnë për frontin europian.
“Ne zërin e studentëve e kemi dëgjuar dhe herën e kaluar e thashë, tani prapë po e përsëris, ekzekutivi qendror ka dëgjuar zërin e studentëve dhe i ka përveshur krahët për ta zgjidhur problemin e tyre njëherë e përgjithmonë. Kam thënë këtu, e parë do e them deri sa ju të bindeni, që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera të cilat kanë të bëjnë me natyrën e mbulimit të jurisprudencës në të ardhmen do të jepen në gjuhën shqipe. Kjo është e vërtetuar dhe këtë do ta dëshmojmë shumë shpejt përpara jush. Protestat e studentëve i pranuam si revoltë normale dhe është e drejtë e tyre për të protestuar. Ata nuk protestojnë për VLEN, protestojnë për frontin europian”, u shpreh ndër të tjera Sali.
