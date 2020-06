31 mijë maturantë çelën sot sezonin e provimeve të Maturës Shtetërore.

Në 486 qendra testimi u zhvillua provimi i parë, ai i gjuhës së huaj. Djem dhe vajza në mbarë vendin shpalosën dijet e tyre në kushte të pazakonta (krahasuar me vitet e shkuara), të pajisur me maska dhe doreza. Në sallë ishin të pranishëm mesatarisht 10 maturantë, ndërkohë që sipas udhëzimeve, bankat duhet të jenë në një distancë prej 1.5-2 metrash.

Ministria e Arsimit ka marrë vendimin që maturantët, të cilët shfaqin temperaturë të lartë nuk do të lejohet të hyjnë dhe do t’u jepet mundësia në sezonin e vjeshtës. Duke qenë matura e parë që testohen në kohë pandemie, është hartuar një rregullore e posaçme .

Të gjitha provimet do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë, ndërsa testet do të jetë vetëm me alternativa. Temat e zhvilluara gjatë mësimit në distancë do të përjashtohen si pyetje provimi.

Datat e tjera të provimeve të Maturës Shtetërore:

1. Gjuhë Shqipe – 11 Qershor 2020

2. Matematikë – 15 Qershor 2020

3. Provimi me zgjedhje – 18 Qershor 2020

/e.rr