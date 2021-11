Pa Amerikën nuk ka Shqipëri, le më që nuk ka Kosovë. Basha, fakti që e mbron Uashingtoni është me Shqipërinë. Berisha nuk është me Shqipërinë. Ne jemi të kërcënuar. Të paktën tregohuni seriozë me opinionin publik”, tha Ngjela.