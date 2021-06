Të rinj, ekselentë dhe ekspertë të fushës së teknologjisë janë ofruar të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre përmes platformës “Gati për Shqipërinë”! Nga Kanadaja, Polonia, Franca, Gjermania, Italia, SHBA e kudo ku jetojnë e punojnë, ata kanë shfaqur interes për projekte, që lidhen me digjitalizimin e shërbimeve apo teknologjive të reja.

Një pjesë prej tyre madje, janë treguar të gatshëm që jo vetëm të ndihmojnë me ide dhe projekte, por edhe të rikthehen në Shqipëri për t'i vënë në jetë këto projekte. Në një takim virtual me ta, kryeministri Rama tha se qeveria e tij po punon për ta implementuar teknologjinë që në klasën e parë ndërsa foli edhe për konceptin e nëpunësit digjital.

“Duhet ta elaborojmë konceptin e nëpunësit digjital. Sepse realisht mund të bëjmë një revolucion jo vetëm në Shqipëri por edhe më gjerë duke krijuar një administratë hibride”, tha Rama.

Nga ana tjetër drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Linda Karçanaj, pas këtij takimi shprehu mirënjohje për të rinjtë që vendosën t’i bashkohen rrugëtimjt digjital të Shqipërisë.

“E mbresuar nga takimi me këta rinj dhe ekspertë të fushës së teknologjisë që janë shkolluar anë e kënd botë e janë kaq shumë entuziastë për të kontribuar me ide konkrete për digjitalizimin e shërbimeve dhe teknologjive të reja që mezi presim të implementojmë në Shqipëri. Kontributi i tyre vjen në një moment kyç kur kemi shtruar rrugën për ta bërë Shqipërinë kampione të digjitalizimit”, shkruan Karçanaj.

Kryeministri Edi Rama, ministrja Ogerta Manastirliu dhe Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Linda Karçanaj

